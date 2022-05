Ważny krok Ukrainy w stronę członkostwa w Unii Europejskiej. „Pani Ursula była pod wrażeniem”

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał w przemówieniu zamieszczonym w mediach społecznościowych, że Ukraina wypełniła drugą część kwestionariusza wymaganego do wypełnienia od państw, które chcą dołączyć do Unii Europejskiej. Pierwszą część kwestionariusza Ukraina otrzymała na początku kwietnia i wypełniła go w zaledwie 10 dni.

– Dziś zrobiliśmy kolejny, bardzo ważny i nie tylko formalny, krok na naszej drodze do Unii Europejskiej. Ukraina przekazała drugą część odpowiedzi na pytania specjalnego kwestionariusza, który musi wypełnić każdy kraj aspirujący do członkostwa w Unii Europejskiej – poinformował Zełenski. – Zwykle zajmuje to miesiące. Ale my zrobiliśmy to wszystko w kilka tygodni. To jest dokument zawierający tysiące stron – dodał.

Kolejny krok na drodze Ukrainy do UE. „Pani Urszula powiedziała, że była pod wrażeniem”

Prezydent Ukrainy poinformował, że o integracji europejskiej rozmawiał w poniedziałek zarówno z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem, jak i z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. – Podziękowałem im w imieniu całego narodu ukraińskiego za wsparcie dla naszego kraju. O zwracanie uwagi na to, czego potrzebujemy zwłaszcza teraz, w trudnym czasie wojny – mówił.

Zełenski ocenił, że unijni urzędnicy „doskonale zdają sobie sprawę, że wojna toczy się nie tylko o wolność Ukrainy, ale także o wolność wszystkich Europejczyków”.

– Pani Ursula powiedziała, że była pod wrażeniem szybkości, z jaką nasi urzędnicy wypełnili ankietę. Ucieszyłem się, słysząc od niej, że nasze tempo zachęca Komisję Europejską do równie szybkiego działania – przekazał Zełenski. – W czerwcu spodziewamy się pozytywnej odpowiedzi w sprawie uzyskania przez nasz kraj statusu kandydata do UE – dodał.

Czytaj też:

Donbas to Ukraina. Dziś nikt już nie powinien mieć żadnych wątpliwości