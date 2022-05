Aleksander Kwaśniewski: To, co mówił Putin, to jest bullshit. To są kłamstwa i bzdury

W opinii Aleksandra Kwaśniewskiego poniedziałek „na pewno nie był dniem zwycięstwa” dla Rosjan. – To było widać po dosyć minorowym nastroju, który panował, i po wyglądzie Putina, który nie tryska formą – wskazał w rozmowie z portalem gazeta.pl. Zdaniem byłego prezydenta wczorajsze wystąpienie Władimira Putina na Placu Czerwonym było „defensywne”. – Mówił o zwycięstwie nad nazistowskimi Niemcami, ale w części dotyczącej Ukrainy, powtórzył propagandę, którą znamy, i właściwie nie powiedział nic więcej – ani kiedy to się może skończyć, ani na czym miałoby to dalej polegać. Może poza dwoma bardziej konkretnymi kwestiami – że będą przyjmowani ochotnicy, co może oznaczać jednak nie do końca oficjalną mobilizację, a dwa to przyznał, że są ofiary, więc do opinii publicznej w Rosji dotarła wiadomość, że to nie jest operacja chirurgiczna bezkrwawa, tylko że ofiar będzie coraz więcej – zwracał uwagę Kwaśniewski.

„Putin wyraźnie nie w sosie”

Według byłego prezydenta „obraz Putina wyraźnie już postarzałego i wyraźnie nie w sosie pokazywał, że tam coś się łamie, ze pierwotne plany całkowicie zawiodły”. – W tej chwili trzeba się nastawić na długotrwałą, wyczerpującą walkę (rosyjskiego wojska - red.) z Ukraińcami, którzy mają bardzo wysokie morale i mają sukcesy – zaznaczył. Kwaśniewski zwracał uwagę, że długotrwały, zamrożony konflikt dla Rosji nie jest nowością, ale dla Ukrainy to „tragiczny scenariusz”.

Kwaśniewski o słowach Putina: To jest bullshit

W poniedziałkowym wystąpieniu z okazji Dnia Zwycięstwa Putin dużo miejsca poświecił Zachodowi, który oskarżył o „przygotowywanie się do inwazji na naszą ziemię, w tym na Krym” i oświadczył, że NATO stanowi „niedopuszczalne zagrożenie dla Rosjan tuż przy granicach kraju”. – To co Putin mówił o Zachodzie to jest bullshit. To są kłamstwa i bzdury – skomentował Kwaśniewski. Były prezydent zwracał uwagę, że „żadnego zagrożenia ze strony NATO dla Rosji nie było”, przez 24 lutego wstąpienie Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego nie było „nawet poważnie rozpatrywane”, a „myślenie, że Szwecja i Finlandia będą aspirowały do NATO wydawało się całkowitą mrzonką”. – Dzisiaj to fakt, który spełni się w ciągu kilku miesięcy. Putin osiąga cele absolutnie odwrotne do zamierzonych – wskazał Kwaśniewski w rozmowie z gazetą.pl.

Był prezydent zwracał też uwagę, że „Polacy są dosyć impregnowani na argumentację rosyjską”, ale zachód i południe Europy „mniej rozumieją sztukę rosyjskiego kłamstwa i propagandy” i to trzeba im „mocno, zdecydowanie wyjaśniać”.







