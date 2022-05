Zaskakujący pomysł Macrona. Wyszedł z inicjatywą „nowej, europejskiej wspólnoty”

Ukraina złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej w trybie nadzwyczajnym tuż po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji. Na początku marca przyjął go Parlament Europejski. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że KE ma zamiar w czerwcu opublikować opinię w tej sprawie, co otworzy drogę do dalszych starań Ukrainy o akcesję.

Macron: Przystąpienie Ukrainy do UE może trwać dziesięciolecia

Liderzy Unii popierają europejskie aspiracje Kijowa, jednak droga do formalnego członkostwa raczej będzie długa. – Nawet gdybyśmy jutro przyznali Ukrainie status kandydata do Unii, to wszyscy doskonale wiemy, że proces dopuszczania jej do członkostwa trwałby przynajmniej kilka lat, a tak naprawdę to wszystko by potrwało kilkadziesiąt lat – powiedział w poniedziałek prezydent Francji Emmanuel Macron w czasie wystąpienia z okazji Dnia Europy.

Nowa inicjatywa polityczna prezydenta Francji

Prezydent Francji zaznaczył jednak, że ważne jest, by zapewnić Ukrainie, ale też Gruzji czy Mołdawii „miejsce w sercu Europy”. Z tego powodu Macron zaproponował stworzenie nowej inicjatywy – „europejskiej wspólnoty politycznej”. Jak wskazał, powołanie takiej wspólnoty „naszym historycznym obowiązkiem”. – Ta nowa organizacja europejska pozwoliłaby demokratycznym narodom znaleźć nową przestrzeń dla współpracy politycznej, w zakresie bezpieczeństwa, w dziedzinie energii, transportu, inwestycji, infrastruktury czy przepływu osób – wyjaśnił francuski przywódca. Macron oświadczył, że do takiej wspólnoty mogłaby też należeć Wielka Brytania, która opuściła Unię Europejską w 2020 r.

Wizja bez szczegółów

Serwis Politico zwraca uwagę, że plan Macrona jest „pełen wizji”, ale „mało w nim szczegółów”. „Wykorzystał przemówienie z okazji Dnia Europy do przedstawienia daleko idącej, awangardowej, ale ogólnikowej propozycji przerysowania politycznej mapy kontynentu z nową organizacją, która zapewniłaby Ukrainie bliższe relacje z UE bez członkostwa, i może nawet objęłaby Wielką Brytanię” – wskazał portal. Politico podkreśliło, że Pałac Elizejski nie zaprezentował żadnych raportów ani dokładniejszych informacji, tak jak to robił, gdy poprzednio Macron przedstawiał „śmiałe recepty dla Europy”.

