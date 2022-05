Władimir Putin nie jest już „twardzielem alfa”. Pogrążył go nie tylko kocyk

Sky News postanowił skonsultować zachowanie i mimikę Władimira Putina z ekspertką od mowy ciała. Judy James zwróciła uwagę na fakt, że prezydent Rosji wyglądał jak „oblężony samiec alfa”. Zwróciła również uwagę na kilka innych elementów.

Władimir Putin przypominał staruszkę?

Ekspertka od mowy ciała wskazywała, że Władimir Putin wygląda na bardzo słabego. Uwagę zwróciła m.in. na nagranie, na którym na kolanach prezydenta Rosji spoczywa koc lub materiał wodoodporny. James nie miała wątpliwości, że w tym momencie polityk przypominał „oblężonego przywódcę, który potrzebuje ciepłego koca na kolanach”. Podkreśliła również, że ten element bardzo nie pasował do jego dotychczasowego profilu „twardziela alfa”.

Zdaniem James Putin nie był zadowolony z powodu koca na kolanach. Podkreśliła, że to niezwykłe, aby polityk tej klasy popełnił tego rodzaju błąd. Jej zdaniem prezydent Rosji czuł, że „będzie wyglądał bardziej twardo”, jeżeli się go pozbędzie.

James zauważyła również, że na wspomnianym nagraniu Putin siedzi obok starszej kobiety. Jej zdaniem poza, jaką przyjął prezydent Rosji, jest bardzo podobna do tej, którą przyjęła seniorka. „Najbardziej podobny jest do starszej kobiety siedzącej obok niego – przyjął lustrzaną pozę do niej” – zaznaczyła.

Władimir Putin nie kontrolował części twarzy?

Ekspertka zwróciła szczególną uwagę na twarz Władimira Putina. Jej zdaniem była ona opuchnięta. „Jego mimika sprawia wrażenie, jakby nie był w stanie kontrolować prawej strony twarzy” – zaznaczyła James. Jej zdaniem Putin „kipiał gniewem” podczas uroczystości, jednak najbardziej było to widoczne, kiedy powtarzał propagandowe tezy o tym, co Zachód zrobił Rosji.

James zaznaczyła również, że chód Putina był bardzo niepewny. Podkreśliła przy tym, że wszelkie oznaki słabości polityka mogą świadczyć również o tym, że jest on teraz bardziej niebezpieczny niż kiedykolwiek wcześniej. Nawiązała przy tym do świata zwierząt, twierdząc, że „kiedy alfa okazuje słabość” staje się wówczas najbardziej „śmiercionośny”.

