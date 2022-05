Ziobro zgadza się na pomysł Dudy i uderza w Tuska. „Trudno sobie wyobrazić bardziej bezczelne kłamstwo”

W ramach Funduszu Odbudowy Polska ma otrzymać 23,9 mld euro w gotówce oraz 11,5 mld euro w ramach pożyczki. Ponieważ Bruksela nie zaakceptowała Krajowego Planu Odbudowy, na razie nie możemy korzystać z tych środków. Powodem sporu z UE są kwestie praworządności. Wśród żądań KE jest m.in. likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Ziobro łagodzi kurs



We wtorek 10 maja minister sprawiedliwości przekazał podczas konferencji prasowej, że jego partia poprze projekt zmian w Sądzie Najwyższym, który został złożony przez Andrzeja Dudę. Zbigniew Ziobro zapewnił, że środowisko Solidarnej Polski dostrzegając trudność nowej sytuacji, wynikającej z uzyskania przez Komisję Europejską nowych narzędzi władzy ekonomicznej nad państwami członkowskimi, które w bezwzględny sposób wykorzystywane są w stosunku do Polski, by wymusić zmiany w sądownictwie, jest gotowe zgodzić się na zmiany zaproponowane przez prezydenta.

Patryk Jaki krytykuje Donalda Tuska



W trakcie spotkania z dziennikarzami padło wiele krytycznych słów pod adresem szefa PO. – Donald Tusk twierdzi, że to przez nas nie ma środków europejskich. Trudno sobie wyobrazić bardziej bezczelne kłamstwo. Dlaczego bezczelne? Dlatego, że jest to sprawa zero-jedynkowa, która łatwo można zweryfikować głosowaniami – mówił Patryk Jaki podczas konferencji prasowej. – W tej kadencji PE odbyły się już 43 debaty i rezolucje, które nawoływały do zablokowania Polsce środków unijnych. Gdy doliczymy do tego aktywność w komisjach PE, mielibyśmy ponad 100 debat. Wszystkie te wnioski były pisane przez partię Donalda Tuska – dodawał.

– Jeżeli Donald Tusk, to dla niego wyzwanie, byłby w stanie wskazać chociaż jedną z tych ponad stu inicjatyw w Parlamencie Europejskim, gdzie nie ma podpisu jego partii, to proszę bardzo. Nie było takich wniosków jego frakcji. Jak dowodził nie ma takiego wniosku podpisanego przez kogokolwiek z nas. We wszystkich głosowaniach głosujący za zablokowaniem środków Polsce są posłowie Platformy Obywatelskiej. I Donald Tusk dziś mówi, że to my blokujemy środki? – dopytywał Patryk Jaki.

Ziobro zarzuca Tuskowi kłamstwo

W podobnym tonie wypowiedział się Zbigniew Ziobro. – Donaldowi Tuskowi można by zadać wiele pytań, ale zadam dzisiaj dwa. Czyje środowisko w Parlamencie Europejskim uchwaliło prawo, które pozwala dzisiaj KE blokować pieniądze dla Polski? Czyje środowisko polityczne w PE właśnie żąda by blokować pieniądze dla Polski i tego domaga się od KE? – pytał minister sprawiedliwości nawiązując do słów lidera PO, który kilka godzin wcześniej stwierdził, że to Zbigniew Ziobro blokuje środki z FO dla Polski.

– Donald Tusk ma taką cechę, że tak bardzo kłamie, że nie potrafi już później rozróżniać co jest kłamstwem a co prawdą i wierzy w te swoje kłamstwa. Donald Tusk nie kłamie tylko wtedy, kiedy się myli i to niestety cały problem związany z jego aktualną działalnością polityczną i inicjatywą, którą podejmuje rzekomo w obronie środków europejskich dla Polski – ocenił lider Solidarnej Polski.

