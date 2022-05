Kiedy Kaczyński wycofa się z polityki? Jego kuzyn udzielił odpowiedzi

Jarosław Kaczyński już w 2020 roku mówił, że w ciągu kolejnych pięciu lat będzie musiał rozważyć zakończenie swojej politycznej kariery. Podał rok 2025 ponieważ wtedy dobiegnie końca jego kadencja jako prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Teraz dziennikarze „SE” postanowili wrócić do tamtej wypowiedzi i zapytali o nią kuzyna Kaczyńskiego, Jana Marię Tomaszewskiego.

Tomaszewski nie ma dobrej wiadomości dla przeciwników prezesa PiS. Jego zdaniem Kaczyński nie będzie się spieszył z ewentualną decyzją o odpoczynku. – Jarek jest w wybornej formie i nie wybiera się na żadną emeryturę – zapewniał dziennikarzy.

Rozmówca „Super Expressu” podkreślał, że Kaczyński wciąż dużo pracuje. – Pobudka zazwyczaj około ósmej rano, śniadanie i wyjazd do Kancelarii Premiera. No chyba, że jest poniedziałek, bo wtedy prezes urzęduje na Nowogrodzkiej, w centrali partii. W inne dni pracuje w KPRM i często wychodzi późnym wieczorem z pracy, którą zabiera jeszcze do domu i siedzi po nocach, przeglądając dokumenty – opowiadał.

Jan Maria Tomaszewski wychwalał swojego krewniaka, nazywając go „genialnym strategiem” i powtarzał, że Jarosław Kaczyński będzie rządził jeszcze bardzo długo.

Kaczyński i Tusk powinni wycofać się z polityki?

Większość ankietowanych uznała, że zarówno Kaczyński, jak i Tusk, powinni wycofać się z czynnej polityki. Rozkład odpowiedzi przestawia się następująco.

Lidera PiS wysłałoby na emeryturę łącznie 84 proc. uczestników sondażu (66 proc. wybrało opcję „zdecydowanie”, a 16 proc. „raczej tak”). Za pozostaniem Kaczyńskiego w czynnej polityce zagłosowało 16 proc.

Lidera PO wysłałoby na emeryturę 61 proc. ankietowanych (46 proc. „zdecydowanie”, 15 proc. „raczej tak”). Za pozostaniem Tuska w czynnej polityce opowiedziało się 39 proc. ankietowanych.

Czytaj też:

Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby wybory. Jest jednak pewien haczyk