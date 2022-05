NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Ukraińcy przeprowadzają skuteczne kontrataki. Relacja na żywo z 11 maja

Wojna na Ukrainie. Relacja na żywo – najnowsze informacje z 11 maja

7:19 Wołodymyr Zełenski poinformował o zakończeniu prac międzynarodowej grupy ekspertów nad mapą drogową sankcji energetycznych na Rosję. – To szczegółowy dokument, który opisuje, co należy zrobić, aby naprawdę utrudnić Rosji finansowanie wojny, ale jednocześnie, żeby światowa gospodarka nie poniosła strat – ocenił prezydent Ukrainy



Powstała mapa drogowa sankcji na Rosję. Zełenski: Prace nad wdrożeniem już się rozpoczęły 7:02 Izba Reprezentantów USA zatwierdziła we wtorek 40 mld dolarów pomocy dla Ukrainy. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na wsparcie w zakresie bezpieczeństwa czy fundusz wsparcia gospodarczego dla Kijowa.



40 mld dolarów dla Ukrainy. Politycy USA niemal jednomyślni 6:51 Rosja twierdzi, że odepchnęła siły ukraińskie i nie dopuściła do próby odzyskania Wyspy Węży. Jest to symboliczne miejsce, o którym stało się głośno na samym początku wojny na Ukrainie. 6:40 Otwarte rany, koszmarne warunki sanitarne, braki leków i żywności - to rzeczywistość ostatnich obrońców Mariupola. Wojskowi z pułku Azow pokazali fotografie ze swoich bunkrów.



Wojna na Ukrainie. Pułk Azow pokazał zdjęcia rannych żołnierzy broniących Azowstalu 6:19 Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że siły zbrojne wypchnęły Rosjan z czterech wiosek na północny-wschód od Charkowa. O odzyskiwaniu kontroli nad terenami w tym regionie wspomniał także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. 6:11 Dzień dobry. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo, w której przedstawiamy najnowsze informacje.