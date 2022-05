Powstała mapa drogowa sankcji na Rosję. Zełenski: Prace nad wdrożeniem już się rozpoczęły

W swoim najnowszym przemówieniu opublikowanym w mediach społecznościowych ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że zdalnie wystąpił przed parlamentami Słowacji i Malty, a w Kijowie odbył rozmowy z ministrami spraw zagranicznych Niemiec i Holandii.

– Rozmawialiśmy o wzmocnieniu Ukrainy, o szybszym zakończeniu tej wojny. Omówiliśmy też szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób nasi przyjaciele mogą włączyć się w powojenną odbudowę Ukrainy – powiedział. – J estem im również wdzięczny za wznowienie pracy ambasad w naszej stolicy. Jest to ważny gest, który potwierdza zaufanie Europy do przyszłości Ukrainy. W sumie w Kijowie działa już 36 misji zagranicznych – podkreślił.

Wojna na Ukrainie. Powstała mapa drogowa sankcji na Rosję

Zełenski poinformował też, że specjalna grupa międzynarodowych ekspertów pod przewodnictwem byłego ambasadora USA w Rosji Michaela McFaula i Andrija Jermaka, szefa gabinetu prezydenta Ukrainy zaproponowała mapę drogową sankcji energetycznych na Rosję.

– Jest to szczegółowy dokument, który opisuje, co należy zrobić, aby naprawdę utrudnić Rosji finansowanie tej wojny, ale jednocześnie, aby światowa gospodarka nie poniosła strat z powodu ograniczeń w dostępie do rosyjskich surowców energetycznych – poinformował Zełenski. – Jest to dokument zredagowany racjonalnie, a prace nad jego wdrożeniem już się rozpoczęły – dodał.

Cały dokument można przeczytać na stronie „Kijowskiej Szkoły Ekonomicznej”.

Wołodymyr Zełenski oddał cześć zmarłemu Leonidowi Krawczukowi

Na koniec przemówienia Zełenski oddał cześć zmarłemu pierwszemu prezydentowi niepodległej Ukrainy Leonidowi Krawczukowi.

– Był nie tylko politykiem. To nie tylko postać historyczna. Był człowiekiem, który potrafił znaleźć mądre słowa i wypowiadać je tak, aby wszyscy Ukraińcy mogli je usłyszeć. Jest to szczególnie ważne w trudnych, kryzysowych momentach. Kiedy przyszłość całego kraju może zależeć od mądrości jednej osoby – mówił Zełenski.

Podkreślił, że mimo wszystkich wydarzeń dziejących się na Ukrainie od początku lat 90., Leonid Krawczuk zawsze pozostawał na Ukrainie.

– Być może dzięki swojej mądrości był w szczególny sposób pogodny. Zawsze cenił życie, każdą jego minutę. Ale zawsze znajdował znacznie więcej niż jedną minutę, aby pomóc w wyjaśnianiu pewnych spraw i udzielić porad. I za to jestem mu osobiście szczególnie wdzięczny – podkreślił obecny ukraiński prezydent.

