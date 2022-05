Morawiecki w „Daily Telegraph” wzywa do „deputinizacji” Rosji. „Putin bardziej niebezpieczny niż Hitler”

Mateusz Morawiecki w felietonie opublikowanym w środowym wydaniu brytyjskiego dziennika „Daily Telegraph” stwierdza, że gdy trzydzieści lat temu zachodni świat uwierzył w „koniec historii” i „popadliśmy w błogie zapomnienie”, to „w Moskwie trwały prace nad wskrzeszeniem demonów historii”.

Morawiecki: Putin nie jest ani Hitlerem, ani Stalinem, ale jest bardziej niebezpieczny

Polski premier przypomniał o rozwoju XX-wiecznych totalitaryzmów. „Kiedy rozmawiam z młodymi ludźmi, historia XX wieku brzmi dla nich jak makabryczna bajka. Wydaje się niemożliwe, że Hitler czy Stalin mogliby powrócić w naszych czasach. Jednak złudzenie, że historia nie może się powtórzyć, zostało obnażone 24 lutego tego roku. To, co niewyobrażalne, stało się faktem, gdy pociski spadły na Kijów, Charków i inne miasta suwerennego, demokratycznego państwa w sercu Europy” – wskazuje Morawiecki.

Odnosząc się do moskiewskiej parady z okazji Dnia Zwycięstwa i przemówienia Władimira Putina, Morawiecki przypomniał, że „podczas gdy Armia Czerwona pokonała nazistowskie Niemcy, przyniosła niewolnictwo wielu narodom”.

„ Odrodzenie Europy było możliwe pod jednym warunkiem. Trzeba było zbudować system, w którym wojna i totalitaryzm już nigdy nie będą możliwe. Ostatnia agresja Rosji na Ukrainę sprawia, że cała Europa zastanawia się, czy fundamenty naszej wolności są nadal mocne i nienaruszone ” – podkreśla Morawiecki. „U lice Buczy, Irpienia i Mariupola spłynęły krwią niewinnych. To, co dzieje się na Ukrainie, oznacza powrót przeklętych ideologii. Ironia tej historii polega na tym, że Putin zbudował nowy rosyjski imperializm w oparciu o mit zwycięstwa nad nazizmem, a jego propaganda opisuje agresję na Ukrainę jako operację denazyfikacji tego kraju ” – zwrócił uwagę polski premier.

Morawiecki uważa, że Putin nie jest ani Hitlerem, ani Stalinem, ale „jest bardziej niebezpieczny”. „ Nie tylko ma do dyspozycji bardziej śmiercionośną broń, ale ma też na wyciągnięcie ręki nowe media, by szerzyć swoją propagandę. Nie tak dawno Polska prowadziła z Rosją wojnę informacyjną o genezę II wojny światowej. Wygraliśmy, ale Putin osiągnął swoje cele. Zainfekował Internet milionami fałszywych informacji ” – uważa szef polskiego rządu.

„»Russkij Mir« to rak. Musimy całkowicie wykorzenić tę potworną nową ideologię”

Zdaniem Morawieckiego głoszona przez Putina ideologia „ruskiego miru” („Russkij Mir”) jest odpowiednikiem XX-wiecznego komunizmu i nazizmu.

„ To ideologia, poprzez którą Rosja uzasadnia wymyślone prawa i przywileje dla swojego kraju. Jest to także podstawa opowieści o „specjalnej misji historycznej” narodu rosyjskiego. W imię tej ideologii Mariupol i dziesiątki ukraińskich miast zrównano z ziemią, ponieważ wysłała ona rosyjskich żołnierzy na wojnę, przekonywała ich o ich wyższości i zachęcała do popełniania nieludzkich zbrodni wojennych: mordowania, gwałcenia i torturowania niewinnych cywilów. Wiemy też, że ta ideologia prowadzi do przymusowego przesiedlania Ukraińców w głąb Rosji” – wymienił polski premier.

Morawiecki podkreśla, że to „przemyślana strategia, która już otworzyła bramy ludobójstwa”.

„ »Russkij Mir« to rak, który pożera nie tylko większość rosyjskiego społeczeństwa, ale stanowi śmiertelne zagrożenie dla całej Europy. Dlatego nie wystarczy wspierać Ukrainę w jej militarnej walce z Rosją. Musimy całkowicie wykorzenić tę potworną nową ideologię ” – ocenił. „Tak jak kiedyś Niemcy podlegały denazyfikacji, tak dziś jedyną szansą dla Rosji i cywilizowanego świata jest »deputinizacja«. Jeśli nie podejmiemy się tego zadania od razu, nie tylko stracimy Ukrainę, stracimy także duszę, wolność i suwerenność. Bo Rosja nie zatrzyma się w Kijowie. Wyruszyła w długi marsz na Zachód i od nas zależy, gdzie ją zatrzymamy” – dodał.

