Wyjazdowe posiedzenie klubu PiS. „Obstawiam, że Jarosław Kaczyński będzie grzmiał”

W środę odbędzie się pierwsze od około roku wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. W spotkaniu wezmą udział najważniejsi politycy, w tym Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Polskatimes.pl poinformowała, że posiedzenie odbędzie się w Warszawie, jednak poza budynkiem Sejmu.

Według serwisu natemat.pl prezes PiS ma „przemówić do posłów Solidarnej Polski o dyscyplinę”. – Muszą sobie przemyśleć, czy chcą startować osobno i dostać 0,7 proc. poparcia, czy być poza parlamentem, czy zamierzają realizować program Zjednoczonej Prawicy – powiedział wiceszef klubu parlamentarnego PiS Waldemar Andzel.

Wyjazdowe posiedzenie klubu PiS. Ryszard Terlecki podgrzewa atmosferę

Przewodniczącego klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości mówił w „Sieci” o tym, że „trzeba odstrzelić tych, co psują, szkodzą, podkładają nogi i rozpychają się”. Ta wypowiedź miała dotyczyć Zbigniewa Ziobry. – To, co Terlecki mówił w wywiadzie dla tygodnika Karnowskich, trzeba traktować jako podgrzewanie atmosfery przed tym posiedzeniem – ujawnił jeden z polityków.

Z kolei Jan Strzeżek z Porozumienia spodziewa się, że wyjazdowe posiedzenie „typowo mobilizacyjnym klubem”. – Obstawiam, że Kaczyński będzie grzmiał o jedności Zjednoczonej Prawicy, a jak jej nie będzie, to zdecydują się na przyspieszone wybory, choć w innym składzie. To znaczy, że na listę nie wezmą ziobrystów i małych koalicjantów. Słyszę, że niektórzy politycy Solidarnej Polski trochę boją się tego klubu – powiedział.

Jarosław Kaczyński porozmawia ze Zbigniewem Ziobrą

Ryszard Czarnecki kilka dni temu zdradził „Super Expressowi”, że „spotkanie jest sygnałem i alertem do wytężonej roboty przed wyborami”. – Przez okres pandemii nie było tego typu spotkań i wyjazdów. Ludzie oczekują zarówno dyskusji politycznej, ale też nieformalnych kontaktów i stąd takie wyjazdowe spotkanie PiS – wyjaśniał. Według polityka kluczowym momentem wieczoru ma być „przedstawienie przez prezesa PiS planu politycznego na najbliższe wybory”. Kaczyński ma też rozmawiać z Ziobrą.

