Litwa uznała Rosję za państwo „wspierające i stosujące terroryzm”. Zacharowa: To prowokacja

We wtorek litewski Sejm uznał rosyjską inwazję na Ukrainie za ludobójstwo, a Rosję za państwo, które „wspiera i stosuje terroryzm”. W rezolucji stwierdzono, że wojska rosyjskie popełniły masowe zbrodnie wojenne na terenie Ukrainy, a w szczególności w Buczy, Irpieniu, Mariupolu, Borodziance i Hostomelu. Wskazano, że działania sił rosyjskich mają na celu całkowite lub częściowe zniszczenie narodu ukraińskiego poprzez zabijanie jego członków, w tym dzieci, a także poprzez porwania, tortury, gwałty, w tym na nieletnich, oraz maltretowanie ciał. Podkreślono również konieczność postawienia sprawców przez organami wymiaru sprawiedliwości i wezwano społeczność międzynarodową do powołania międzynarodowego trybunału, który zająłby się badaniem zbrodni dokonywanych przez Rosjan na Ukrainie.

Decyzja zapadła jednogłośnie. Za rezolucją opowiedziało się 128 deputowanych, czyli wszyscy członkowie jednoizbowego parlamentu.

Rezolucja litewskiego Sejmu. Rosja reaguje

Na ruch litewskiego Sejmu zareagowała Rosja. Rzeczniczka tamtejszego ministerstwa spraw zagranicznych Maria Zacharowa powiedziała w środę w rozmowie z rosyjskim, rządowym radiem Sputnik, że decyzja o „uznaniu Rosji za państwo, które wspiera i dopuszcza się terroryzmu” jest „prowokacyjna i ekstremistyczna”.

– W krajach, które przyjmują takie dokumenty, deklaracje i oświadczenia, podejmują tak ekstremistyczne kroki – nie ma innego sposobu, aby to nazwać. Wszystkie te kraje są członkami NATO. W ciągu ostatnich dziesięcioleci wielokrotnie widzieliśmy nielegalne i agresywne działania NATO, co doprowadziło do wielkiej utraty życia – powiedziała Zacharowa, cytowana przez CNN. – Należy to traktować dokładnie jako element prowokacji, ekstremizmu i politycznej hipokryzji – dodała.

