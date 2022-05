Ambasador Polski został wezwany do rosyjskiego MSZ. To odpowiedź na incydent z Andriejewem

Ambasador Polski w Moskwie został wezwany do rosyjskiego MSZ – poinformował Zbigniew Rau, którego słowa cytuje Onet. To odpowiedź na incydent z udziałem ambasadora Rosji w Polsce, do którego doszło w poniedziałek.