Rosyjskie MSZ wezwało polskiego ambasadora

Ambasador Polski w Moskwie został wezwany do rosyjskiego MSZ – poinformował Zbigniew Rau, którego słowa cytuje Onet. To odpowiedź na incydent z udziałem ambasadora Rosji w Polsce, do którego doszło w poniedziałek.

W poniedziałek 9 maja ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew został oblany czerwoną farbą, gdy chciał złożyć kwiaty na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. Ten incydent wywołał lawinę komentarzy. Głos zabrał m.in. Mariusz Kamiński. „Zgromadzenie przeciwników rosyjskiej agresji na Ukrainę, gdzie każdego dnia dochodzi do zbrodni ludobójstwa było legalne. Emocje ukraińskich kobiet, biorących udział w manifestacji, których mężowie dzielnie walczą w obronie ojczyzny są zrozumiałe. Polskie władze nie rekomendowały ambasadorowi Rosji składania kwiatów 9 maja w Warszawie. Policja umożliwiła ambasadorowi bezpieczny odjazd z miejsca zdarzenia” – napisał szef MSWiA na Twitterze. Ambasador Rosji oblany farbą. Zbigniew Rau poinformował o odpowiedzi strony rosyjskiej Dwa dni później o kroku, który podjęła strona rosyjska, poinformował szef polskiej dyplomacji. – W kwestii naszych relacji z Federacją Rosyjską, wiemy, że ambasador Polski w Moskwie został wezwany do rosyjskiego MSZ i nie będę uprzedzał tutaj faktów. W stosunkach międzynarodowych zawsze obowiązuje zasada wzajemności — powiedział minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podczas konferencji prasowej zorganizowanej w czasie odbywającej się w Łodzi 33. sesji Konferencji Regionalnej FAO 2022 dla Europy i Azji Środkowej. Słowa szefa polskiej dyplomacji cytuje Onet. Więcej informacji wkrótce.