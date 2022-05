Coraz bliżej zaakceptowania polskiego KPO? Komisja Europejska czeka „tylko na sygnał”

Rzeczniczka Komisji Europejskiej Veerle Nuyts przekazała korespondentce RMF FM w Brukseli Katarzynie Szymańskiej-Borginon, że Komisja jest „zadowolona z wyniku rozmów” w sprawie polskiego Krajowego Planu Obudowy i czeka teraz na potwierdzenie uzgodnień ze strony Warszawy. Akceptacja KPO jest konieczna do wypłaty środków z unijnego Funduszu Odbudowy po pandemii. W przygotowanym rok temu planie Polska wnioskowała o 23,9 mld euro w gotówce oraz 11,5 mld euro w ramach pożyczki. – KE odblokuje KPO jak tylko uzyska sygnał, że polski rząd zgadza się z uzgodnionymi tzw. kamieniami milowymi i celami – powiedziała rzeczniczka. – Wtedy Komisja byłaby gotowa iść do przodu – dodała.

Co z KPO? Bruksela czeka na sygnał z Warszawy

Rzeczniczka pokreśliła, że KE „współpracowała z Polską nad kamieniami milowymi i celami we wszystkich trzech punktach”. „Kamienie milowe i cele”, o których mowa, to warunki postawione przez Komisję, od których wdrożenia uzależniona jest wypłata środków. Wśród nich znalazły się: likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, reforma systemu dyscyplinarnego sędziów i przywrócenie do orzekania sędziów zwolnionych niezgodnie z prawem.

Z nieoficjalnych ustaleń korespondentki RMF FM wynika, że Komisja „nie musi nawet czekać na przyjęcie przez Sejm nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, gdyż i tak likwidacja Izby Dyscyplinarnej jest już zapisana jako warunek wypłaty pierwszej transzy pieniędzy”. – Najwyraźniej chodzi już tylko o sytuację wewnątrz polskiego rządu – powiedział rozmówca RMF FM. nieoficjalnie rozmówca RMF FM w Brukseli.

Ustawa o SN w Sejmie. Poprawki Solidarnej Polski przepadły

W obozie rządzącym nadal trwa spór o kształt projektu zmian w Sądzie Najwyższym. Na rozwiązania proponowane w procedowanym w Sejmie projekcie autorstwa prezydenta Andrzeja Dudy nie zgadza się Solidarna Polska. W środę prace nad projektem kontynuuje sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka. Odrzuciła ona poprawki ziobrystów, na które nie zgodził się Pałac Prezydencki. PiS liczy na to, że uda się przegłosować ustawę przy wsparciu opozycji.

W środę rano szef KPRM Michał Dworczyk powiedział w rozmowie z Polskim Radiem, że „wszystko wskazuje na to, że jesteśmy na absolutnie ostatniej prostej”. – To znaczy: wydaje się, że już mamy ponad 90 proc. spraw uzgodnionych i że KPO zostanie niebawem zatwierdzone – powiedział Dworczyk.

Czytaj też:

Ziobro zgadza się na pomysł Dudy i uderza w Tuska. „Trudno sobie wyobrazić bardziej bezczelne kłamstwo”