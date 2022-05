Niemiecki przewoźnik nie wpuścił grupy Żydów na pokład samolotu. Teraz przeprasza

4 maja na lotnisku we Frankfurcie doszło do incydentu, który spowodował cały łańcuch wydarzeń i ostatecznie zakończył się oficjalnymi przeprosinami. Grupa ortodoksyjnych Żydów podróżująca z Nowego Jorku do Budapesztu przesiadała się w Niemczech do innego samolotu. Tam jednak odmówiono im wejścia na pokład maszyny Lufthansy z powodu odmowy założenia maseczek.

Jak donosi „Guardian”, do samolotu nie wpuszczono całej grupy. „The Times of Israel” dodaje do tego, że pasażerom z Nowego Jorku uniemożliwiono zakupu biletów na kolejny lot. Tamto zdarzenie zostało później nagłośnione, a do sieci trafiło nagranie z rozmowy pomiędzy podróżnym i pracownikiem Lufthansy. Sprawa doszła w końcu do osób decyzyjnych w korporacji, które zdecydowały się na wystosowanie przeprosin.

Przewoźnik oświadczył, że wyjaśnia okoliczności zdarzenia i „żałuje decyzji o wykluczeniu pasażerów z lotu, za którą przeprasza”. Szczególny nacisk położono na fakt, że odmówiono podróży całej grupie, zamiast ograniczyć tę decyzję tylko do pojedynczych osób. „Nie tolerujemy rasizmu, antysemityzmu i jakiejkolwiek dyskryminacji” - dodano w komunikacie.

Komisarz ds. antysemityzmu upomina Lufthansę

Sprawa doszła jednak dalej, bo do lokalnych władz. Komisarz ds. antysemityzmu w Hesji potępił całe zdarzenie. Uwe Becker stwierdził, że w tym wypadku pociągnięto do odpowiedzialności całą grupę ze względu na ich wiarę, zamiast ograniczyć się tylko do kłopotliwych pasażerów. Stwierdził jasno, że był to przypadek dyskryminacji. Zaznaczył, że chce się spotkać z przedstawicielami niemieckiej firmy lotniczej.

Czytaj też:

Niemcy widzą rozedrganie Scholza. „Stał się wahadłem, nie wykorzystał szansy”