Cymański: „Jak mam wytłumaczyć ten fakt ludziom, droga Krystyno? Głupka mam strugać?”. Pawłowicz odpowiedziała

Poseł Solidarnej Polski Tadeusz Cymański powiedział w „Porannej rozmowie w RMF FM”, że oświadczenia majątkowe sędziów powinny być jawne i ocenił, że „błędem” jest ich utajnianie, co uczyniła między innymi sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz. – Jestem tym absolutnie zdziwiony i zaskoczony i oceniam to bardzo negatywnie – stwierdził poseł.

Cymański: Jak ja mam wytłumaczyć ten fakt ludziom, droga Krystyno?

Prowadzący rozmowę Robert Mazurek przypomniał, że w listopadzie 2016 r. Pawłowicz, która była wówczas posłanką z ramienia PiS, zagłosowała za ujawnieniem oświadczeń sędziów. – To jest złe. To jest dziwna postawa, tym bardziej sędziów. Jak to wytłumaczyć ludziom? Jak ja mam wytłumaczyć ten fakt ludziom, droga Krystyno? (...) Głupka mam strugać? – pytał Cymański. Polityk przyznał, że nie rozumie, dlaczego sędziowie utajniają swoje oświadczenia. – Może z jakiś pobudek, niestety, nie najwyższego rzędu, bo inni żądają. Nawet ludzie na takich stanowiskach mogą się kierować czasami takimi niskimi i płytkimi... Nie wiem jakie są powody – mówił Cymański. Oświadczył też, że „wszystkich rozczarowanych” powołaniem Pawłowicz „może przeprosić”. – Pewnie się nie obrazi, że za nią przepraszam – dodał.

Sędzia odpowiada: Kompromituje się pan

Wypowiedź Cymańskiego oburzyła Pawłowicz. „Panie CYMANSKI, kompromituje się Pan. Jeśli nie ma Pan wiedzy o powodach mego wniosku u nieupublicznianie ośw.maj., to lepiej nie pajacować. Red. Mazurek łatwo manipuluje Panem. Do waszej wiedzy: na 33 sędziów samej Izby Cywil. Sądu Najw. UTAJNIONO ośw.maj.18 sędziów. Sabat czarownic” – napisała sędzia na Twitterze.

Pawłowicz kontynuuje swoją krucjatę

Od kilkunastu dni Krystyna Pawłowicz jest bardzo aktywna na Twitterze i ostro odpowiada na wszelkie krytyczne komentarze pod swoim adresem, dotyczące oświadczenia majątkowego. Negatywnie o zachowaniu sędzi wypowiedział się też w czwartek wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. „Wolałbym, żeby Krystyna Pawłowicz nie używała mediów społecznościowych. Być może jest nazbyt barwną postacią jak na urząd, który pełni” – stwierdził w rozmowie z Radiem Zet.

Również tej wypowiedzi sędzia nie pozostawiła bez komentarza. „Panie Woś, proszę pilnować swego urzędu. Wiem, że wielu z was przeszkadzam, ale proszę się pogodzić z wyborem Sejmu i nie brać udziału w nagonkach na mnie. Nie ma Pan charakteru”.. – oznajmiła.

Wniosek o ujawnienie oświadczenia majątkowego

Ujawnienia oświadczeń majątkowych sędziów, w tym Pawłowicz, domaga się poseł Lewicy Tomasz Trela, który złożył w tej sprawie wniosek do prezes TK Julii Przyłębskiej. Polityk złożył też zawiadomienie do prokuratury na Pawłowicz, dotyczące znieważenia funkcjonariusza publicznego. „Dość tego chamstwa, bufonady i arogancji w pani wykonaniu” – oświadczył poseł Lewicy.

