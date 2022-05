Kolejny wielki sukces Putina: NATO puka do bram Petersburga

Agresywna polityka rosyjska doprowadziła do likwidacji tradycyjnej skandynawskiej neutralności. Po wielu sukcesach na Ukrainie, Kreml nakłonił także Finów, by w trybie pilnym wstąpili do NATO.

Termin finlandyzacja powinien całkowicie zmienić swoje znaczenie. Dotąd oznaczał on zgodę na tworzenie neutralnej strefy buforowej między Moskwą a Zachodem w zamian za niezależność od Rosji, wolny rynek i demokrację. Teraz finlandyzacja powinna oznaczać zdecydowane zerwanie z neutralnością i szybką ścieżkę akcesji do NATO, jedynego skutecznego gwaranta bezpieczeństwa w obliczu agresywnego, rosyjskiego sąsiada. Taka zmiana definicji byłaby kolejnym „wielkim osiągnięciem” Władimira Putina, po zmianie znaczenia pojęć takich jak denazyfikacja, wyzwolenie czy wojna, którą przemianował na specjalną operację wojskową.