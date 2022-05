NATO się rozszerzy. Premier Morawiecki skomentował decyzję Finlandii

Prezydent i premier Finlandii podpisali deklarację gotowości wstąpienia do NATO. Na tę ważną decyzję szybko zareagował polski premier. Mateusz Morawiecki za pośrednictwem Twittera zapewnił o wsparciu dla dążeń kraju z północno-wschodniej Europy.

„Decyzja Finlandii, by zainicjować procedurę dołączenia do NATO jest wspaniałą wiadomością dla bezpieczeństwa Polski i Europy. Gratuluję Sauliemu Niinisto i Sannie Marin tego ważnego ruchu. Polska popiera jak najszybsze i bezproblemowe dołączenie Filnandii do NATO” – przekazał Mateusz Mortawiecki.

Finlandia oficjalnie chce do NATO

„Wiosną tego roku odbyła się ważna dyskusja na temat ewentualnego członkostwa Finlandii w NATO" – napisali we wspólnej deklaracji prezydent Finlandii Sauli Niinistö i premier Sanna Marin.

„Potrzebny był czas, aby parlament i całe społeczeństwo mogły ustalić swoje stanowisko w tej sprawie. Potrzebny był czas na nawiązanie bliskich kontaktów międzynarodowych z NATO i jego państwami członkowskimi, a także ze Szwecją. Chcieliśmy zapewnić tej dyskusji niezbędną przestrzeń” – wyjaśniono. Politycy stwierdzili następnie, że „moment podjęcia decyzji jest blisko” i Finlandia musi ubiegać się o członkostwo w NATO, gdyż jest to niezbędne do wzmocnienia jej bezpieczeństwa.

„Jako członek NATO, Finlandia wzmocniłaby cały sojusz obronny. Finlandia musi bezzwłocznie złożyć wniosek o członkostwo w NATO. Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku dni zostaną szybko podjęte kroki niezbędne do podjęcia tej decyzji” – napisano we wspólnym oświadczeniu.

Szybka ścieżka Finlandii do NATO

Już wcześniej media zapowiadały, że w czwartek 12 maja prezydent Finlandii Sauli Niinistö oficjalnie zgłosi chęć wstąpienia jego kraju do NATO. 14 maja deklarację ma powtórzyć premier Sanna Marin, a 15 maja stanowisko w tej sprawie ma ogłosić partia rządząca. Następnie zaplanowano debatę w parlamencie i głosowanie dzień później. Podobnie szybki scenariusz planowany jest w przypadku Szwecji. Wcześniej sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg publicznie zapowiedział, że kraje nordyckie zostaną przyjęte do Sojuszu.

Czytaj też:

Kolejny wielki sukces Putina: NATO puka do bram Petersburga