Niespodzianka w harmonogramie Sejmu, posłowie nie kryli zaskoczenia. „Fikcja Ziobry”

Głównym punktem w bloku głosowań podczas posiedzenia Sejmu 12 maja miał być wybór prezesa NBP. Tymczasem w harmonogramie prac posłów dość nieoczekiwanie pojawił się punkt dotyczący wyboru sędziów, którzy wejdą w skład Krajowej Rady Sądownictwa. Pod koniec kwietnia sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka poparła listę 15 kandydatów zgłoszonych przez klub PiS oraz Prezydium Sejmu. 11 spośród 15 znajdujących się na niej nazwisk to dotychczasowi członkowie KRS. Posłowie opozycji mieli ogromne zastrzeżenia – posłowie przekonywali, że reforma KRS jest niezgodna z konstytucją.

Gasiuk-Pihowicz uderza w PiS

– Te wybory teraz to skandal. To jest po prostu haniebna wrzutka i łamanie konstytucji. Dzisiaj tak naprawdę nie głosujemy nad składem Krajowej Rady Sądownictwa, ale nad dalszym niszczeniem przez was praworządności, nad dalszym pogłębianiem konfliktu z Unią Europejską, nad coraz większymi sumami odszkodowań, które będą płacili Polacy i Polki za wasze bezprawne działania – mówiła Kamila Gasiuk-Pihowicz.

– To nie jest wybór Krajowej Rady Sądownictwa. To ciało nie istnieje, bo byt prawny został zakwestionowany przez europejskie trybunały i polskie sądy. To jest fikcja Ziobry, to jest fikcja Kaczyńskiego, piramida bezprawia, ale ona się zawali. Każdy, kto dzisiaj podniesie rękę, podniesienie rękę w akcie bezprawia, za ugruntowaniem wymiaru sprawiedliwości jako hejterskiej grupy, jako zespołu ludzi nienawidzących sędziów, jako takich politycznych oficerów Ziobry i Kaczyńskiego – dodawała posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Sejm. Kaleta ostro do opozycji

W innym tonie wypowiedział się Sebastian Kaleta. – Przed nami bardzo ważny wybór, święto demokracji, ponieważ nasza konstytucja mówi o tym, że każda władza w naszym państwie pochodzi od narodu. A jaką władzę ten naród sprawuje nad trzecią władzą kiedy to sami sędziowie mieliby siebie wybierać? Dzięki reformie sądownictwa Polacy w końcu odzyskali wpływ na to, kto w Polsce może zostać sędzią – stwierdził parlamentarzysta PiS.

– A teraz pytanie do tej rozwścieczonej, rozkrzyczanej opozycji. Dlaczego tak nienawidzicie Polski, dlaczego tak nienawidzicie konstytucji? Przecież w państwie, które tak uwielbiacie, w takich językach państwa, w których tak wasz lider lubi mówić, po niemiecku. Jak się wybiera sędziów, zbierają się parlamentarzyści i to oni osobiście wybierają kto jest sędzią Sądu Najwyższego. Wy mówicie, że Polakom nie wolno i co mówią Niemcy Polakom? – pytał wiceminister sprawiedliwości.

Sejm. Wyniki głosowania ws. KRS

Ostatecznie „za” wyborem sędziów-członków KRS głosowało 233 posłów, przeciw było 224, nikt nie wstrzymał się od głosu. Głosowanie odbyło się przy maksymalnej mobilizacji obozu rządzącego – klub PiS w całości poparł wybór nowej rady. Ponadto „za” głosowało 3 posłów Kukiz’15 oraz niezrzeszeni Łukasz Mejza i Zbigniew Ajchler.

