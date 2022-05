Opozycja grzmi po wynikach głosowania w Sejmie. „Czy głupcy mogą wybrać kogoś mądrego?”

Decyzją sejmowej większości Adam Glapiński po raz drugi, przez kolejne sześć lat, będzie pełnił kadencję prezesa Narodowego Banku Polskiego. Wyniki głosowania wywołały falę negatywnych komentarzy ze strony polityków opozycji.

Glapiński szefem NBP. Komentarze opozycji



@donaldtusk: Rano Polacy dowiedzieli się, że prawdziwa inflacja to 22 procent. Kilka godzin później jej twórca, Adam Glapiński, został ponownie…



@MichalSzczerba: Kto jeszcze pamięta jaką inflację założył @MorawieckiM w budżecie państwa na 2022? 3,3%. Pomylił się o ok. 10%. I to nie jest…



@KopiecMaciej: Stek bzdur wygłoszony przez przedstawiciela Andrzeja Dudy w #Sejm (o tym, że inflacja za Glapińskiego to niecałe 3% a polskie…



@adamSzlapka: Glapiński przyszedł wczoraj do biura PiS. Dziś nie przyszedł do Sejmu. Żenujący błazen.



@LoskoMagdalena: Wczoraj, chroniąc siebie - podzielili się stołkami i spółkami… dziś na szefa banku centralnego wybrali człowieka…



@Bozenazelazowsk: 70 % Polaków nie popiera działań #Glapińskiego, mimo wszystko @pisorgpl dopięło swego.Twarz polskiej inflacji ponownie zostaje…



@MKierwinski: Czy głupcy mogą wybrać kogoś mądrego? Tylko jastrzębia...



@NewsPlatforma: ? Każdy głosujący za Adamem Glapińskim będzie musiał się wytłumaczyć w swoim okręgu wyborczym dlaczego głosował za drożyzną i…



@TomaszSiemoniak: Paliwem trwania obozu rządzącego przy władzy są fatalne dla Polski decyzje. Wybór politycznych nominatów do neo-KRS i powołanie…



@KarolinaPawli15: Sejm pisowską większością powołał Glapińskiego na prezesa @nbppl. Czeka nas dalsze rujnowanie gospodarki, niszczenie polskiej…



@KGawkowski: Adam Glapiński, największy szkodnik polskiej gospodarki został wybrany na kolejną kadencję Prezesa NBP! Cały Klub @__Lewica głosował…



@FiliksMagdalena: Kukiz, Sachajko, Żuk - Kukiz’15 Girzyński - Polskie SprawyAjchler, Mejza - niezrzeszeniTo ci posłowie, oprócz tych z PiS pokazali…



@bbudka: Wybór #Glapiński.ego to bieda dla milionów, a raj dla banksterów.



@__Lewica: Gdyby Adam Glapiński miał honor, powiedziałby: "przepraszam, nie kandyduję". Gdyby Andrzej Duda i Jarosław Kaczyński mieli honor,…



@nowePSL: ? Pytanie do większości sejmowej: ile w prywatnej firmie przetrwałby na swoim stanowisku analityk, który przewiduje wskaźniki na…



@A_Marchewka: Jest odpowiedzialny za najwyższą od ponad 20 lat drożyznę i problemy zwykłych ludzi ze spłatą kredytów. Miał stać na straży wartości…



@AnitaKDZG: Wiecie, dlaczego @AndrzejDuda popiera kandydaturę #Glapiński? Bo mamy lepszą sytuację gospodarczą niż Grecja. Piotr Cwik z @prezydentpl…

NBP. Adam Glapiński pozostanie prezesem. Wyniki głosowania



„Za” powołaniem obecnie urzędującego prezesa NBP na kolejną kadencję opowiedziało się 234 posłów: 228 z klubu PiS, a także politycy Kukiz'15: Paweł Kukiz, Jarosław Sachajko i Stanisław Żuk, dwóch posłów niezrzeszonych: Łukasz Mejza i Zbigniew Ajchler, a także Zbigniew Girzyński z koła Polskie Sprawy.



„Przeciw” przedłużeniu kadencji Adamowi Glapińskiemu zagłosowało 223 polityków: 126 z klubu KO, 44 z Lewicy, 24 z Koalicji Polskiej, 11 z Konfederacji, 8 z Polski2050, 4 z Porozumienia, 3 z PPS, 2 z koła Polskie Sprawy oraz poseł mniejszości niemieckiej Ryszard Galla.



W głosowaniu nie wzięło udziału trzech polityków: Iwona Michałek z Porozumienia, Stanisław Tyszka z Kukiz'15 oraz Agnieszka Ścigaj z koła Polskie Sprawy.

