Andrzej Duda z wizytą w Estonii. Jednoznaczny apel dwóch prezydentów. „Ze wszystkich sił”

W piątek 13 maja Andrzej Duda rozpoczął wizytę w Estonii. Prezydent Polski odbył rozmowę ze swoim odpowiednikiem Alarem Karisem, a na zorganizowanej konferencji prasowej podsumował spotkanie. – Rozmawialiśmy z panem prezydentem o połączeniach energetycznych, o budowie alternatywnych źródeł dostaw dla naszych krajów i krajów sąsiednich. (…) Mamy nadzieję na bardzo bliskie rozszerzenie NATO o sąsiadów z Finlandii i, mamy nadzieję, także Szwecji. Czekamy na oświadczenie Szwecji w tej sprawie – powiedział Andrzej Duda.

Andrzej Duda podsumował rozmowę z prezydentem Estonii. Jakie tematy poruszono?

– Liczymy na to, że najbliższy szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Madrycie, podejmie konieczne tutaj decyzje. Nie tylko o tym, że zostanie wzmocniona obecność NATO w naszym regionie; nie tylko, że powstaną brygadowe grupy bojowe; nie tylko, że zwiększy się w związku z tym znacząco liczba żołnierzy sojuszu obecnych na naszym terytorium i dającym gwarancje bezpieczeństwa. Ale także, że dalece poprawi się infrastruktura obronna Sojuszu Północnoatlantyckiego na naszym obszarze, że będzie to przede wszystkim infrastruktura antydostępowa, zapewniająca bezpieczeństwo przed atakiem lotniczym, zapewniająca bezpieczeństwo przed atakiem rakietowym – precyzował prezydent Polski.

– Bo to, jak pokazała wojna na Ukrainie, ma w obecnym momencie znaczenie absolutnie kluczowe, zwłaszcza w odniesieniu do potencjalnego agresora, jakim dzisiaj jest Rosja na Ukrainie i jak wiemy doskonale już w tej chwili, może być w innym miejscu. To był dzisiaj główny temat naszej rozmowy – przekazał.

Andrzej Duda o współpracy gospodarczej Polski i Estonii

Andrzej Duda podkreślił, że współpraca gospodarcza między Polską a Estonią rozwija się. – Rozmawialiśmy także o współpracy gospodarczej. Rozmawialiśmy o rozwoju infrastruktury między naszymi krajami, o przyszłych połączeniach, zarówno tych gazowych jak i drogowych, kolejowych – wskazał Andrzej Duda.

– Mamy nadzieję, że nasza współpraca gospodarcza, która tak jak powiedziałem, w ostatnich latach dynamicznie wzrasta, będzie się rozwijała nadal z pożytkiem dla naszych krajów i społeczeństw – dodał w dalszej części wypowiedzi.

Wojna na Ukrainie. Apel dwóch prezydentów

Na zakończenie prezydent Andrzej Duda zaapelował o wspieranie Ukrainy, która już niemal 80 dni broni się przed rosyjskim agresorem. – Apelujemy jeszcze raz o wspieranie Ukrainy ze wszystkich sił. Zarówno pod tym względem militarnym, poprzez wysyłanie nowoczesnego uzbrojenia, jak również pod względem humanitarnym i po prostu pod względem ludzkim. Ukraina potrzebuje dzisiaj wsparcia. Niech to wsparcie otrzyma. Także poprzez uzyskanie statusu państwa kandydującego do UE – stwierdził Andrzej Duda.

– Mamy nadzieję, że w ramach UE taka decyzja zapadnie i że wkrótce Ukraińcy będą mogli się cieszyć tym poczuciem otwartości ze strony Zachodu na nich, że są mile widziani i są oczekiwani jako kandydat do UE, jako ci, którzy świadomie wybrali cywilizację zachodnią i rozwój zgodnie z zasadami demokracji, którymi rządzi się Europa Zachodnia, do której w sposób zdecydowany chcą należeć, co pokazują przelewając krew za to, by mogli to robić, a nie znajdować się w rosyjskiej strefie wpływów – kontynuował prezydent podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Tallinie.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport