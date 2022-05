Macron walczy o „twarz” Putina? Miał złożyć Zełenskiemu haniebną propozycję

Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego. Od tego czasu żołnierze najechanego przez agresora kraju dzielnie się bronią, a w ostatnich dniach przeprowadzają skuteczne kontrataki w okolicach Charkowa. Armia podległa Władimirowi Putinowi atakuje zarówno cele militarne jak również obiekty zamieszkałe przez ludność cywilną. Z powodu konfliktu zbrojnego już ponad 6 mln Ukraińców opuściło swoje domy, a wielu z nich znalazło schronienie w Polsce. Plan Moskwy dotyczący szybkiego zajęcia Kijowa i zainstalowania marionetkowego rządu nie powiódł się.

Macron zawalczył o „twarz Putina”? Jednoznaczna odpowiedź Zełenskiego

Niemal od początku wojny rosyjska i ukraińska strona prowadzą tzw. rozmowy pokojowe, ale nie przyniosły one dotychczas przełomu. Agencja UNIAN poinformowała, że Emmanuel Macron chciał odnieść sukces na tym polu, przełamując dotychczasowy impas mediacji. Prezydent Francji miał zaproponować swojemu ukraińskiemu odpowiednikowi, żeby Ukraina poszła na ustępstwa, które dotyczą jej suwerenności, aby Władimir Putin mógł „zachować twarz”. Takie same doniesienia przekazał „The Kyiv Independent” na Twitterze. Jak rozumieć słowo „ustępstwa” w tym kontekście? To nie zostało ujawnione przez ukraińskie media.

– Nie powinniśmy szukać wyjścia dla Rosji, a Macron robi to na próżno – stwierdził Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla włoskiego Rai 1, a słowa prezydenta przytacza portal Interfax-Ukraine. – Wiem, że chciał osiągnąć jakieś rezultaty w mediacji między Rosją a Ukrainą. Ale nie znalazł żadnego. Nie z naszej strony, ale ze strony rosyjskiej – kontynuował polityk. – Dla mnie sugerowanie pewnych rzeczy związanych z ustępstwami dotyczącymi naszej suwerenności na rzecz zachowania twarzy Putina, jest niezbyt słuszne. Nie jesteśmy gotowi, aby coś dla kogoś uratować i stracić przez to nasze terytoria – stwierdził Wołodymyr Zełenski.







