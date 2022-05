Internautka opublikowała niestosowny komentarz o Ukrainie. Radosław Fogiel odpowiedział w dosadny sposób

Wojna na Ukrainie trwa już 79. dzień. Żołnierze najechanego przez agresora kraju dzielnie się bronią, a w ostatnich dniach przeprowadzają skuteczne kontrataki w okolicach Charkowa. Armia podległa Władimirowi Putinowi atakuje zarówno cele militarne jak również obiekty zamieszkałe przez ludność cywilną. Z powodu konfliktu zbrojnego już ponad 6 mln Ukraińców opuściło swoje domy, a wielu z nich znalazło schronienie w Polsce. Plan Moskwy dotyczący szybkiego zajęcia Kijowa i zainstalowania marionetkowego rządu nie powiódł się.

Wojna na Ukrainie. Andrzej Duda apelował o wsparcie

Na międzynarodowym szczeblu wciąż prowadzone są rozmowy o kolejnych pakietach sankcji na Rosję, które uderzą w gospodarkę agresora, a co za tym idzie, znacznie osłabią możliwości finansowania wojennej machiny. – Apelujemy jeszcze raz o wspieranie Ukrainy ze wszystkich sił. Zarówno pod tym względem militarnym, poprzez wysyłanie nowoczesnego uzbrojenia, jak również pod względem humanitarnym i po prostu pod względem ludzkim. Ukraina potrzebuje dzisiaj wsparcia. Niech to wsparcie otrzyma. Także poprzez uzyskanie statusu państwa kandydującego do UE – powiedział Andrzej Duda na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Estonii.

Radosław Fogiel w dosadny sposób odpowiedział internautce

Temat dotyczący Ukrainy nie przewija się jedynie w rozmowach liderów państw, ale także m.in. w mediach społecznościowych. Na jeden z komentarzy postanowił zareagować wicerzecznik PiS. „Byłam z wnuczką na placu zabaw... czułam się jak... w Ukrainie” – napisała użytkowniczka Twittera. „Wnuczka odkopała w piaskownicy masowe groby ofiar cywilnych, związane ręce, strzał w tył głowy?” – odpowiedział Radosław Fogiel.

Czytaj też:

Ukraiński minister obrony podsumowuje 78 dni wojny. Pisze o 30-letniej drodze