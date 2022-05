Hołownia: Zmiana kanałów informacyjnych w TV to „zamiana jednej trucizny na drugą”

Szymon Hołownia nie sądzi, że PiS będzie czekał z wyborami parlamentarnymi do ustawowego terminu. Według niego najbardziej prawdopodobny scenariusz to przyspieszone wybory jeszcze w tym roku. Oświadczył, że jego partia jest gotowa na każdą ewentualność. Podczas piątkowego briefingu ogłosił, że Polska 2050 właśnie zaczęła przygotowania do kampanii wyborczej.

Lider ugrupowania podkreślał, że członkowie jego partii wywodzą się z całej Polski, a nie tylko z Warszawy. Przekazał, iż briefingi prasowe prezentujące kandydatów Polski 2050 odbywają się obecnie w we wszystkich miastach wojewódzkich. Zapowiedział też odwiedziny we wszystkich gminach i przedstawił liderów okręgów z Mazowsza.

Konkretne postulaty Polski 2050 mają zostać przedstawione w sobotę 14 maja. Jednym z kluczowych zagadnień ma być edukacja szkolna. Partia sprzeciwia się sytuacji, w której korepetycje są normalnością, a szkoła nie uczy współpracy i krytycznego myślenia.

Kluczową kwestią wydaje się umiejscowienie ruchu Hołowni na polskiej scenie politycznej. Zapewniał on, że Polska 2050 nie chce wpisywać się w podział na lewicę i prawicę. Były dziennikarz TVN mówił, że śledzenie polskiej polityki może prowadzić do „groźnych chorób”, a przełączanie kanałów informacyjnych w telewizji to „zamiana jednej trucizny na drugą”.

Wspólna lista opozycji? Hołownia wyklucza

Hołownia wykluczył przy tym możliwość stworzenia jednej wspólnej listy przez wszystkie ugrupowania na opozycji. Stwierdził, że jest to nie tylko mało prawdopodobne, ale i „niewskazane”. Nie wykluczył jednak możliwości zawierania paktów, czy sojuszy taktycznych.

