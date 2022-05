NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Racjonalna wizja Zełenskiego? Najnowsze informacje z 14 maja

Wojna na Ukrainie. Najnowsze informacje – relacja z 14 maja

6:32 Prezydent Ukrainy stwierdził, że nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak długo potrwa konflikt w kraju, na którego czele stoi. Wypowiedź prezydenta pojawiła się kilka godzin po tym, jak szef ukraińskiego wywiadu wojskowego poinformował, że według niego najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że w drugiej połowie sierpnia dojdzie do przełomu.



– Nikt nie jest w stanie dzisiaj przewidzieć, jak długo potrwa ta wojna – stwierdził Wołodymyr Zełenski. – Niestety, będzie to zależeć nie tylko od naszych ludzi, którzy już dają z siebie maksimum, będzie to zależeć od naszych partnerów, krajów europejskich, całego wolnego świata – kontynuował, wskazując na potrzebę solidarności z zaatakowanym przez Rosję krajem. 6:19 Prezydent USA Joe Biden powiedział, że popiera politykę otwartych drzwi NATO oraz prawo krajów nordyckich do określania „własnej przyszłości, polityki zagranicznej i ustaleń dotyczących bezpieczeństwa" – poinformował korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. 6:08 Dzień dobry. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo, w której przedstawiamy najważniejsze informacje.