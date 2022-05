Rosja wchodzi w „trzecią fazę” wojny. Doradca MSW Ukrainy o szczegółach

Doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych Wiktor Andrusiw poinformował, że Rosja wchodzi w trzecią fazę wojny, którą wywołała na Ukrainie i przygotowuje się do długiej batalii. W tym etapie, zdaniem polityka, okupanci zaczynają przygotowywać się do utrzymania zawłaszczonej ziemi. – To pokazuje, że postanowili zamienić tę wojnę w bardzo długą batalię… Mają nadzieję, że kryzysy wywołane wojną, postawią Zachód przy stole negocjacyjnym i że Zachód spróbuje wymienić nas na coś – powiedział doradca ministra spraw wewnętrznych, którego słowa cytuje Ukrinform.

Wiktor Andrusiw przypomniał także, jakie plany Rosji nie zostały zrealizowane. Pierwszym z nich była próba zdobycia całej Ukrainy „w kilka dni”, a drugi to okrążenie Sił Obronnych Ukrainy na wschodzie kraju. – Knuli, żeby jedno z takich okrążeń było szczególnie duże – wskazał doradca, jednocześnie podkreślając, że plany spełzły na niczym.





W najnowszym przemówieniu Wołodymyr Zełenski przekazał aktualne informacje z frontu. Prezydent poinformował, że Ukraina odzyskała kontrolę nad sześcioma kolejnymi obszarami, zwiększając tym samym liczbę odzyskanych od początku konfliktu osiedli do 1015. – Kontynuujemy odzyskiwanie terytoriów, które były okupowane na Ukrainie. Na dziś 1015 osiedli zostało odzyskanych, czyli plus sześć w ciągu ostatnich 24 godzin – powiedział w wieczornym przemówieniu.

Wołodymyr Zełenski przekazał również, że odbywa się „częściowe wyzwalanie obwodu charkowskiego”, co dowodzi, że Ukraina „nie pozostawi nikogo na pastwę wroga”.







