Beata Mazurek kpi z wpisu posłanki KO. „Wyżyny intelektu”

Nowoczesne technologie dały politykom szansę na prowadzenie codziennego kontaktu z wyborcami. Z takiej możliwości korzystają również obywatele, którzy za pośrednictwem mediów społecznościowych zadają parlamentarzystom pytania albo dzielą się z nimi swoimi przemyśleniami.

„Mam apel do tych co najwicej widzę o słyszę. Panie @donaldtusk, Pani @Leszczyna, Panie @MichalSzczerba chyba czas na jakieś inne rozwiązania. Ulica. Wiecie, że nasze portfele tego nie wytrzymają. Wiecie, co oznacza dalsze ich rządzenie! Wiemy, że to #mafia. Potrzebujemy impulsu! (została zachowana oryginalna pisownia – red.)” – napisał jeden z użytkowników Twittera, oznaczając kilku polityków. Odpowiedzieć internaucie postanowiła Izabela Leszczyna.

Beata Mazurek o wpisie Izabeli Leszczyny: Wyżyny intelektu

„Wiem, że się nie spodoba to, co powiem, ale muszę: PiS wygrał poprzednie wybory, a kolejne musi przegrać. Nie da się inaczej odsunąć ich od władzy” – napisała posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Na tym wymiana zdań się nie skończyła, a dołączyć postanowiła Beata Mazurek. „Niewątpliwie wyżyny intelektu. I. Leszczyna potwierdziła swoje predyspozycje na przyszłego premiera RP. Ale, konkurencję ma dużą, bo K. Jachira i M. Kidawa‐Błońska są równie błyskotliwe. Trzeba przyznać, że ławkę mają długą” – czytamy we wpisie europosłanki Prawa i Sprawiedliwości na Twitterze.

