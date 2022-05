Gronkiewicz-Waltz: Myślę, że papież ma trochę szpiegów koło siebie rosyjskich

Była prezydent Warszawy i była wiceprzewodnicząca PO przedstawiła widzom TVN24 swoją interpretację zaskakująco łagodnego nastawienia papieża do Władimira Putina. – Ja myślę, że my powinniśmy być tacy bardziej ludzcy, tzn. Franciszek jest z Ameryki Południowej, jest Argentyńczykiem. Ja rozmawiałam kiedyś w Rzymie z argentyńskim kardynałem i on mi mówił, że Ameryka jest straszna, że Stany Zjednoczone gnębią tę Argentynę – próbowała tłumaczyć Gronkiewicz-Waltz.

– On ma amerykański kompleks tak jak wszyscy. Tak jak dla nas jest Rosja, tak dla niego są Stany Zjednoczone. On w życiu tutaj w Europie nie mieszkał. Jak nie mieszkał, to może też nie powinien się za bardzo wypowiadać, to też jest taka prawda, ale myślę, że tak wszyscy myślą jak on, że w Ameryce Południowej nikt nie kocha Stanów Zjednoczonych – dodawała.

Polityk PO dodawała, że wyjaśnieniem mogą być też rosyjskie służby. – Ja myślę, że ma trochę szpiegów koło siebie rosyjskich. Watykan jest manipulowany, u nas też byli różni współpracownicy z SB – mówiła.

Gronkiewicz-Waltz: Ziobro chce wyjść z Unii

Hanna Gronkiewicz-Waltz skomentowała też wydarzenia na polskim podwórku. – Mnie się wydaje, że Ziobro chce wyjść z Unii, więc mnie to nie dziwi, że on prowokuje różne takie działania, które doprowadzą do tego, że Polska przestanie być w Unii. To jest jego cel, on się z tym nie kryje, mówi wprost, a Jarosław Kaczyński, mając go w koalicji to akceptuje – stwierdziła w „Faktach po Faktach” TVN24.

