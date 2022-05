Ławrow: Zachód ogłosił totalną wojnę hybrydową przeciwko Rosji

– Zachód ogłosił totalną wojnę hybrydową przeciwko Rosji i trudno przewidzieć, jak długo ona potrwa – oświadczył rosyjski minister spraw zagranicznych. – Konsekwencje tej wojny odczują wszyscy bez wyjątku – groził.

Rosyjski dyplomata twierdził że sankcje nakładane na jego kraj przez społeczność międzynarodową oraz próby izolacji Rosji na świecie były z góry skazane na porażkę. – Rosjanie zrobili wszystko, aby uniknąć bezpośredniego starcia, ale teraz, gdy wyzwanie zostało rzucone, akceptujemy je – mówił wojowniczo.

Ławrow zapewniał, że Rosja poradzi sobie z kolejnymi pakietami ograniczeń, nakładanymi na nią przez Zachód. – Sankcje nie są nam obce, były one prawie zawsze obecne w takiej czy innej formie – stwierdził. Podkreślał, że stosunków z Kremlem wciąż nie zerwały Chiny, Indie, Algieria czy kraje Zatoki Perskiej.

Kolejny wywiad Ławrowa ws. wojny w Europie

Minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow także w tę środę udzielił niejednoznacznego wywiadu. Zaznaczył w nim, że Rosja nie chce rozszerzenia wojny na kolejne kraje europejskie, ale też nie postawił po tym zdaniu kropki. – Jeżeli martwicie się możliwością wojny w Europie, to absolutnie tego nie chcemy. Ale chciałbym zwrócić waszą uwagę na fakt, ze Zachód nieustannie podkreśla, iż Rosja musi zostać w tej sytuacji pokonana. Sami wyciągnijcie wnioski – mówił.

Ławrow mógł mieć na myśli poparcie, którego państwa Zachodu udzieliły Ukrainie w trwającej od 24 lutego wojnie. Prawdopodobnie odnosił się też do wypowiedzi takich jak ta sekretarza obrony USA Lloyda Austina z ubiegłego miesiąca. Mówił on, że Waszyngton „chce widzieć Rosję osłabioną do tego stopnia, by nie mogła robić rzeczy, które robiła najeżdżając Ukrainę”.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Mikołajów: Uniknął bombardowania, bo zaspał. Rosjanie trafili w jego gabinet