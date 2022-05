Solidarna Polska wysłana w „kosmos”? Kąśliwa uwaga szefa Gabinetu Prezydenta RP. Paweł Szrot wyjaśnia

Przewodniczący klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki stwierdził w wywiadzie dla tygodnika „Sieci”, że klub jest „bardzo zmęczony podjazdową wojną wewnętrzną” i w PiS „zwycięża przekonanie, że trzeba »odstrzelić« tych, którzy są nielojalni, którzy psują, szkodzą, podkładają nogi i rozpychają się”.

Słowa Terleckiego jako „straszak” m.in. na ziobrystów?

Konrad Piasecki w programie „Kawa na ławę” zapytał, czy słowa, które wicemarszałek Sejmu wypowiedział we wspomnianym wywiadzie, były „straszakiem na ziobrystów, gowinistów, postgowinistów”, czy była to zapowiedź realnej perspektywy przeprowadzenia przedterminowych wyborów. – Realna perspektywa wyborów przedterminowych jest zawsze. Nawet w takiej komfortowej sytuacji jak w tej chwili, czyli po obecnym posiedzeniu Sejmu, które mamy już za sobą, gdzie wszystkie kluczowe głosowania większość parlamentarna przegłosowała – powiedział Tomasz Rzymkowski. – Żeby rozwiązać Sejm w drodze uchwały musi być również zgoda opozycji, a takiej zgody raczej by nie było – kontynuował wiceminister edukacji i nauki.

Solidarna Polska wysłana w „kosmos”? Kąśliwa uwaga szefa Gabinetu Prezydenta RP

– Minister Szrot słynący raczej ze spokoju ducha… – rozpoczął Konrad Piasecki, zwracając się do szefa Gabinetu Prezydenta RP. – Ostatnio różnie bywa… – wtrącił Paweł Szrot. – Tym razem na wieść o tym, że Solidarna Polska mogłaby samodzielnie wystartować w wyborach, napisał: „chyba w kosmos”. Aż tak bardzo nie wierzy pan w Zbigniewa Ziobrę? – zapytał prowadzący program „Kawa na ławę”.

– Cały czas wierzę w odpowiedzialność Zbigniewa Ziobry. Pan wymieniał kilka decyzji, które Sejm podjął w tym tygodniu: wybór prezesa NBP, ustawy podatkowe, ciągle czekamy, moim zdaniem, na tę najważniejszą decyzję, czyli kwestia prezydenckiego projektu o Sądzie Najwyższym. Pan prezydent oczekuje, że on zostanie przyjęty – stwierdził Paweł Szrot.

– To sformułowanie, że Zbigniew Ziobro chyba w kosmos mógłby wystartować samodzielnie… – kontynuował wątek Konrad Piasecki. – Wynikało z analizy różnych sondaży, które nie dawały wielkich nadziei partii SP. (…) Użyłem pewnej metafory. Myślę, że minister Ziobro też analizuje różne sondaże, szacunki, prognozy i mam nadzieję, że to też wpłynie na jego odpowiedzialną decyzję a propos ustawy o Sądzie Najwyższym – wskazał Paweł Szrot.