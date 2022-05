Europoseł PiS grzmi po efekcie dekretu Władimira Putina. „Gigantyczny skandal”

Komisja Europejska pracuje nad instrukcją, dzięki której kraje UE będą mogły płacić za gaz w rublach, nie naruszając europejskich sankcji. W piątek wieczorem sprawująca prezydencję w Radzie Unii Europejskiej Francja zwołała nieoczekiwane spotkanie grupy roboczej unijnych dyplomatów, które miało być poświęcone tej sprawie. Nowy plan zakłada otworzenie przez europejskie firmy kont w dolarach lub w euro w Gazprombanku, a następnie dokonywanie na nie wpłat w tych walutach.

Do sprawy odniósł się w programie #Jedziemy TVP Info Zbigniew Kuźmiuk. – Propozycja Komisji jest skandaliczna. Ja tylko przypomnę, że jest to rezultat dekretu Władimira Putina, który zażądał, aby wszystkie kraje importujące gaz z Rosji płaciły w rublach. Nie ulega wątpliwości, że to było posunięcie, które miało na celu umocnić rosyjską walutę – tłumaczył europoseł PiS.

Wojna na Ukrainie. Zbigniew Kuźmiuk o „gigantycznym skandalu”

Kuźmiuk mówił, że część firm otworzyła rachunki w rublach, co oznaczało, że mają obchodzić sankcje. – W związku z tym Niemcy i Francuzi nacisnęli na Komisję, żeby przedstawiła nową interpretację, aby te firmy nie płaciły kar. To jest wyjście naprzeciw interesom ekonomicznym wielkich firm, które pomogą ominąć sankcje. Tego rodzaju decyzja jest gigantycznym skandalem – grzmiał polityk.





Europoseł Prawa i Sprawiedliwości wyraził nadzieję, że szefowa KE Ursula von der Leyen wyciągnie konsekwencje co do swoich urzędników. Kuźmiuk domniemywał, że cała sytuacje była poza wiedzą i zgodą przewodniczącej Komisji Europejskiej. Według polityka „Komisja staje się niewiarygodna, bo z jednej strony naciska na szósty pakiet sankcji, a z drugiej strony pokazuje, że w tej sprawie trzeba zrobić dwa kroki do tyłu”.







Raport Wojna na Ukrainie

