Polityk partii Zbigniewa Ziobry: Nie będą nam dyktować jak mamy pilnować praworządności

Mateusz Morawiecki ogłosił, że KPO zostało zatwierdzone. Michał Woś w „Kwadransie Politycznym” TVP zwrócił uwagę, że Solidarna Polska już wcześniej mówiła, że w tej sprawie „nie chodzi o Izbę Dyscyplinarną SN, czy o sądownictwo”. Polityk Solidarnej Polski potwierdził, że jego ugrupowanie ma wątpliwości ws. projektu Andrzeja Dudy, ale rozmowy są „bardzo dobre i zostały drobne legislacyjne poprawki”.

Woś zwrócił uwagę na sytuację za wschodnią granicą Polski i wojnę na Ukrainie. Wyjaśnił, że w takim kontekście trzeba patrzeć „bardzo szeroko i roztropnie”, stąd „gotowość do kompromisu”. – Trwają rozmowy. Jakaś forma tego, jak ten test bezstronności powinien wyglądać. Użycie słowa: „jest uzgodniona” może byłoby przesadne, ale jest bardzo bliskie. Myślę, że takie szlify legislacyjne są potrzebne – podkreślił wiceminister sprawiedliwości.

Michał Woś o Adamie Glapińskim i KRS

Polityk Solidarnej Polski odniósł się także do głosowań nad kadencją szefa NBP Adama Glapińskiego i KRS-u. Woś zaprzeczył, że doszło do dealu pomiędzy jego partią a PiS-em. – Jak tylko pojawiła się kandydatura prof. Glapińskiego, od początku mówiliśmy, że nasze głosy są do dyspozycji i my popieramy tę kandydaturę i to nie był w żaden sposób temat stawiany na stole – zapewniał wiceminister sprawiedliwości.

Woś kontynuował, że w ramach spraw publicznych poruszono kwestię Krajowej Rady Sądownictwa i wszystko było proceduralne, a reszta była koincydencją czasową. – Rozmowy o zmianach w sądownictwie z Unią Europejską to jedno, ale z drugiej strony nie będą nam dyktować jak mamy realizować polskie prawo, konstytucję i pilnować praworządności – podsumował.

Czytaj też:

Jarosław Gowin dla „Wprost”: „Wojna Ziobro-Morawiecki przekroczyła granicę racjonalności”