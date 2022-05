Na Kremlu znów rozdzwoniły się telefony. Czego boją się Scholz z Macronem?

Ukraińska armia odblokowuje Charków, docierając na granicę z Rosją, a moskiewska ofensywa w Donbasie to pełzająca porażka. Amerykanie reaktywują ustawę Lend Lease, umożliwiającą nieograniczone i szybkie dostawy broni i sprzętu dla Kijowa, niezbędne do całkowitego wypchnięcia rosyjskich wojsk z Ukrainy. Tymczasem przywódcy Niemiec i Francji znów zaczynają dzwonić do Putina, oferując mu zawieszenie broni, dzięki któremu znajdująca się w głębokiej defensywie Rosja mogłaby zachować twarz i dotychczasowe zdobycze terytorialne na Ukrainie.

– Nasze zaufanie do was jest teraz bliskie zera. Jeśli nie chcecie, by zmieniło się w nieufność, musicie znacząco zmienić swoją politykę – oświadczył łotewski minister obrony, Artis Pabriks. Jego słowa dotyczyły rozczarowania Niemcami, można jednak spokojnie uznać je za opinię całej Europy Środkowej zarówno wobec Berlina, jak i Paryża.