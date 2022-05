Janina Ochojska znowu wywołuje szefa i wiceministra MSWiA. „Ile ofiar jeszcze potrzeba?”

14 maja dziennikarz Piotr Czaban zamieścił w swoich mediach społecznościowych wpis dotyczący zwłok w Puszczy Białowieskiej, które zostały odnalezione 24 marca 2022 roku. Sprawa dotyczy tożsamości zmarłego mężczyzny. Przy zwłokach znaleziono zdjęcie. Fotografię pokazano rodzinie innego zmarłego Irakijczyka, w celu ustalenia, czy jest to osoba zmarła przy granicy polsko-białoruskiej.

Do wpisu odniosła się Janina Ochojska. „To ofiara nieludzkiego traktowania migrantów, którzy uciekają przed opresją w swoich krajach, ale w Polsce nie ma dla nich miejsca. To okrutna polityka Prawa i Sprawiedliwości realizowana przez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. W homofobicznej Polsce nadal decydujące są kolor skóry i wyznawana religia” – skomentowała europoseł, oznaczając przedstawicieli MSWiA.

Śmierć dwóch cudzoziemców przy granicy polsko-białoruskiej

Sprawa ma ciąg dalszy. Czaban zaznaczył, że w poniedziałek miał przekazywać swoje ustalenia w tej sprawie prokuraturze. 16 maja zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

„Właśnie wyszedłem z przesłuchania. Mam nadzieję, że dzięki temu, obydwie sprawy związane ze śmiercią dwóch cudzoziemców, zostaną wyjaśnione” – napisał. Dziennikarz dodał do wpisu wątek o Mohammadzie z Syrii, który zmarł w listopadzie 2021 r. w okolicach Czeremchy.

Janina Ochojska znowu wywołuje szefa i wiceministra MSWiA

Do informacji ponownie odniosła się Ochojska. „Piotrze, to bardzo ważne, co robisz. Te ofiary obciążają panów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, winnych ich śmierci. Ile ofiar jeszcze potrzeba, żeby rząd PiS zaprzestał rasistowskich działań i dzielenia ludzi na lepszych i gorszych? Białych i ciemnoskórych. Wstyd Panowie” – brzmi komentarz europoseł.

Czytaj też:

Janina Ochojska znów starła się z Maciejem Wąsikiem. „Proszę się nie martwić Panie Wąsik”