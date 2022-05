Andrzej Duda obchodzi 50. urodziny. Zaskakujące życzenia Janusza Kowalskiego

16 maja 2022 r. Andrzej Duda świętuje 50. urodziny. „Fakt” przepytał polityków, czego życzą prezydentowi. Nietypowe życzenia złożył Janusz Kowalski. – Życzę prezydentowi, by dokonywał zawsze dobrych wyborów dla Polski. Nadal wzmacniał skutecznie pozycję Polski na świecie i więcej wsłuchiwał się w rekomendacje ministra Zbigniewa Ziobry, który broni polskiego węgla i polskiej suwerenności przed atakami eurokratów. I nie słuchał totalnej opozycji – zaznaczył polityk Solidarnej Polski.

Ryszard Czarnecki przekonywał, że życie zaczyna się po 50. – Życzę zdrowia do realizacji ważnych dla Polski zamierzeń, sprawiedliwej oceny rodaków, uznania na arenie międzynarodowej, bo to będzie też dobre dla ojczyzny. Wreszcie szczęścia osobistego, rodzinnego, to też jest bardzo ważne. Na końcu życzę ci siły, niezbędnej do walki o silną pozycję Polski w Europie i świecie – stwierdził europoseł PiS.

Andrzej Duda świętuje 50. urodziny. Opozycja życzy niezależności

Michał Szczerba z PO życzył Dudzie „zdrowia i niezależności”, żeby „nie był prezydentem straconych szans”. – Pół wieku to najwyższy czas, żeby dojrzeć do politycznej niezależności. I nie być wciąż sterowanym przez sędziwego lidera partii – skomentował. W podobnym tonie wypowiedział się Krzysztof Śmiszek z Lewicy. – Bardzo bym chciał, żeby pan prezydent wreszcie wziął sobie do serca, że jest prezydentem wszystkich Polaków, a nie tylko swojego obozu politycznego – zaznaczył.

Politycy składali również życzenia Dudzie w mediach społecznościowych. W gronie 50-latków prezydenta powitał poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus. Według europosłanki tego ugrupowania Beaty Mazurek tak „zacny jubileusz jest najlepszą okazją do wspomnień”. O tym, że „życie zaczyna się po 50”. przekonywał głowę państwa inny z polityków PiS – Arkadiusz Mularczyk.

Czytaj też:

Prezydencka ustawa o sądach powstała w KPRM? Ziobro ma „chronić prezydenta przed kompromitacją”