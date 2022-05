Putin nie jest gotowy do rozmów z Zełenskim. „Mówi, że czas jeszcze nie nadszedł”

Ukraińska agencja powołuje się na słowa zastępcy szefa kancelarii ukraińskiego prezydenta, którzy przypominał jednocześnie, że Wołodymyr Zełenski wielokrotnie mówił o swojej gotowości do rozmów z Władimirem Putinem. – Dobrze wiemy, że kilku przywódców i państw zaapelowało do prezydenta Putina, aby usiadł do stołu negocjacyjnego. Ale niestety nadal nie jest gotowy, co więcej, mówi niektórym przywódcom, że jeszcze nie nadszedł czas – powiedział Igor Żółkiew.

Urzędnik stwierdził też, że nie można wykluczyć, iż Rosja nadal liczy na zwycięstwa na froncie. Jednocześnie zapowiedział, że Rosjanie nie będą w stanie tego zrobić.

Dojdzie do rozmowy Zełenski-Putin? Prezydent Ukrainy postawił kilka warunków

W sobotę Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla włoskiego kanału telewizyjnego Rai 1 zadeklarował, że jest gotów na rozmowę z Władimirem Putinem. Prezydent Ukrainy wskazał kilka konkretnych warunków. – Jako prezydent jestem gotów do rozmowy z Putinem, ale tylko z nim. Bez jego pośredników. I w ramach dialogu, a nie ultimatum – stwierdził lider kraju, który broni się przed rosyjską agresją.

Wołodymyr Zełenski przekazał również, że „pierwszym wyraźnym krokiem” w kierunku prawdziwych negocjacji będzie wycofanie wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy. – Uciekajcie z tego terytorium, które okupowaliście od 24 lutego. To pierwszy wyraźny krok do rozmowy o czymkolwiek – kontynuował prezydent Ukrainy.

Erdogan chciał organizować rozmowę Zełenskiego i Putina

Wcześniej pojawiały się doniesienia, że w ukraińsko-rosyjskich rozmowach mogłaby pośredniczyć Turcja. Pod koniec marca Stambuł był gospodarzem rozmów pokojowych między delegacjami Ukrainy i Rosji. – Dalsze prowadzenie wojny nikomu nie przyniesie korzyści. Przywrócenie pokoju przyniesie korzyści waszym krajom i wszystkim innym (…) – mówił 29 marca prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, zwracając się do delegacji obu krajów.

Dodał wówczas, że Turcja postrzega zarówno prezydenta Putina, jak i prezydenta Zełenskiego jako „wartościowych przyjaciół”. Powiedział też, że postępy w rozmowach w Stambule mogłyby utorować drogę do spotkania Zełenski-Putin, a Turcja jest gotowa zorganizować rozmowę przywódców. W późniejszych wypowiedziach Erdogan podtrzymywał wolę doprowadzenia do rozmów ukraińskiego i rosyjskiego przywódcy.

W połowie kwietnia niezależny portal informacyjny Nexta poinformował, że warunkiem Kremla, aby doszło do spotkania Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego, jest „porozumienie gotowe do podpisania przez obu przywódców”. – W zasadzie prezydent (Putin – przyp. red) nigdy nie odmówił takiego spotkania, ale trzeba na nie przygotować pewne warunki, a mianowicie tekst dokumentu – powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.







