Będzie ratunek dla obrońców z Azowstalu. Nocne przemówienie prezydenta Zełenskiego

We wtorek 17 maja w nocy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zamieścił w sieci nagranie wideo, w którym poinformował o rozpoczęciu działań, mających doprowadzić do uratowania żołnierzy broniących się przed Rosjanami w Mariupolu. Zastrzegł, że będzie to wymagać czasu.

– Ukraińcy, Ukrainki, nasi obrońcy. 82. dzień naszej obrony dobiega końca. Trudny dzień. Ale ten dzień, podobnie jak inne, jest nastawiony precyzyjnie na ratowanie naszego kraju i naszych ludzi. Jeżeli chodzi o Mariupol. Dzięki działaniom ukraińskiego wojska – Sił Zbrojnych Ukrainy, wywiadu, zespołu negocjacyjnego, Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Organizacji Narodów Zjednoczonych mamy nadzieję, że będziemy mogli ocalić życia naszych chłopaków. Wśród nich są poważnie ranni, którym jest dostarczana pomoc medyczna – zaczął Wołodymyr Zełenski. – Chcę podkreślić: Ukraina potrzebuje ukraińskich bohaterów. To nasz priorytet. Myślę, że każda właściwa osoba zrozumie te słowa. Operacja uratowania naszych żołnierzy w Mariupolu została rozpoczęta przez nasze wojsko i oficerów wywiadu. Nie ustają prace, by sprowadzić naszych chłopaków do domu, a praca ta wymaga finezji. I czasu – zaznaczył prezydent. Wojna na Ukrainie. Pomoc finansowa – Chcemy także utrzymać maksymalną aktywność dyplomatyczną w innych obszarach zainteresowania Ukrainy. Rozmawiałem dziś z dyrektor zarządzającą Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristaliną Georgiewą. O tym jak przyspieszyć finansową pomoc dla Ukrainy, biorąc pod uwagę rządowy deficyt budżetowy podczas wojny, wynoszący około pięciu miliardów dolarów każdego miesiąca – mówił polityk. – Rozmawialiśmy także o głównych kierunkach naszej dalszej współpracy. W przeddzień spotkania ministrów finansów G7, te rozmowy z dyrektor zarządzającą Międzynarodowego Funduszu Walutowego są bezpośrednim przygotowaniem do bardzo ważnych decyzji dla Ukrainy – dodawał.. Polska delegacja w Kijowie – W Kijowie pracowała wysoka rangą delegacja z Polski. Były z nimi prowadzone konsultacje odnośnie współpracy na poziomie Unii Europejskiej. W szczególności dotyczyły przyspieszenia naszej integracji z Unią Europejską i spodziewanej decyzji w sprawie statusu państwa kandydującego dla Ukrainy. Pracujemy także nad unijną zgodą dla szóstego pakietu sankcji wobec Rosji – mówił Zełenski. Zastrzegł, że ich częścią powinno być embargo na rosyjską ropę. Prezydent Ukrainy poinformował też pokrótce o postępach armii. Mówił o trwającej kontrofensywie i wspomniał o odznaczeniach szykowanych dla bohaterów wojennych. – Wieczna pamięć o wszystkich, którzy oddali życie za Ukrainę! Chwała Ukrainie! – zakończył swoje przemówienie.

