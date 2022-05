Władimir Putin dziwacznie wykręcał stopę. Nowe nagranie podsyciło spekulacje

Po doniesieniach ukraińskiego i zachodniego wywiadu, na stan zdrowia Władimira Putina uwagę zwróciły także media. Włoska „La Stampa” pisała o nocnej operacji, której poddany został prezydent Federacji Rosyjskiej. „Daily Mail” w swoim internetowym wydaniu zwrócił z kolei sprawę na nietypowe odruchy polityka, któremu już wcześniej na tej podstawie przypisywano różne choroby.

Brytyjscy dziennikarze na nagraniu z poniedziałku 16 maja zauważyli, że Putin w niecodzienny sposób wykręca stopę. Miało to przykuć uwagę przywódcy Tadżykistanu, z którym spotykał się prezydent Rosji. Mail Online przypomniał, że polityka łączono z chorobę Parkinsona. Niekontrolowana potrzeba by poruszać kończynami to jeden z częstych objawów tej przypadłości.

Władimir Putin ma raka Krwi? Podsłuchany oligarcha

Magazyn „New Lines” opisał podsłuchaną rozmowę oligarchy, który mówił o problemach z kręgosłupem i „raku krwi” rosyjskiego prezydenta. Ze słów biznesmena wynika, że czeka on na zgon polityka w wyniku choroby lub zamachu stanu.

Redakcja potwierdziła głos i tożsamość milionera, ale nie chciała podać jego danych. Tłumaczono to obawą o odwet ze strony rosyjskich służb. Anonimowy rozmówca został nagrany przez zachodniego inwestora, który nie pytał rozmówcy o zgodę.

– On całkowicie zrujnował gospodarkę Rosji, gospodarkę Ukrainy i wiele innych gospodarek. Absolutnie je zrujnował – miał mówić na nagraniu oligarcha. – Problem tkwi w jego głowie. Jeden szalony facet może wywrócić świat do góry nogami – dodawał, pokazując dezaprobatę odnośnie działań prezydenta Federacji Rosyjskiej.

Plotki o chorobie Putina

Reporter śledczy Bellingcat Christo Grozev przypomniał, że w marcu tego roku oficerom FSB nakazano rozsiewać plotki na temat zdrowia Władimira Putina. Paradoksalnie, na tej podstawie stwierdzili oni, że Putin faktycznie cierpi na poważną chorobę, a polecenie dowódców ma uśpić ich czujność w tej kwestii.

