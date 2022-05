Duda spotkał się z Novak. „Przyjaźń między Polską i Węgrami będzie kontynuowana”

Andrzej Duda gościł 17 maja w Belwederze Katalin Novak. To pierwsza zagraniczna wizyta prezydent Węgier, która objęła urząd 10 maja 2022 roku.

– To, że pani prezydent podjęła decyzję, aby pierwsze kroki skierować do Polski, do Warszawy jest dla mnie znakiem tego, że przyjaźń między Polską i Węgrami, między Prezydentami Polski i Węgier będzie kontynuowana – powiedział Andrzej Duda na wspólnej konferencji prasowej.

Prezydenci Polski i Węgier przeprowadzili już rozmowy „w cztery oczy”, a następnie odbyły się rozmowy plenarne delegacji pod ich przewodnictwem. Andrzej Duda zaznaczył, że najdłużej zajęło omówienie tematów bieżących, związanych z dzisiejszą polityką, najtrudniejszą polityką – to są kwestie związane z impasem spowodowanym rosyjską napaścią na Ukrainę, w którym znajdują się nasze kraje, nasza część Europy, cały uczciwy i demokratyczny świat.

Andrzej Duda o relacjach Węgier z Rosją

Polityk zaznaczył, że związki Węgier z Rosją, także te o charakterze fundamentalnym dla węgierskiej gospodarki są bardzo silne i trudne do szybkiej zmiany, co w Polsce jest znacznie prostsze. Wskazywał, że Polska już dawno zaczęła politykę dywersyfikacji dostaw energii.

– Twarde efekty tej polityki obserwujecie Państwo w tej chwili, gdy Rosja odcięła dostawy gazu bezpośrednio do Polski, a my byliśmy w stanie poradzić sobie z tą sytuacją. I gaz do Polski jest dostarczany alternatywnymi drogami – akcentował.

Jak dodał, Węgry niestety takiego komfortu nie mają, nie mają takiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego i możliwości dywersyfikacji dostaw, jaki Polska zdążyła sobie zapewnić. - Rozmawiałem z Panią Prezydent na temat szóstego pakietu sankcji, przekonując do tego, że jest on potrzebny w kontekście wojny, którą Rosja rozpoczęła na Ukrainie, co Pani Prezydent doskonale rozumie – poinformował Andrzej Duda.

Podkreślił, że nikt nie ma wątpliwości, że agresję rosyjską trzeba zatrzymać. - Trzeba starać się ją zatrzymywać środkami jak najbardziej pokojowymi, używanymi przez międzynarodową wspólnotę – takimi środkami są sankcje – komentował.

