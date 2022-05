Krystyna Pawłowicz uderza w dziennikarkę. „O co pani chodzi?”

Podczas rozmowy internetowej w Radiu Zet poruszono kwestię utajnienia oświadczenia majątkowego przez Krystynę Pawłowicz. Senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Pęk tłumaczył, że w sprawie chodzi o to, czy „zasada jawności ma być jednolita i absolutna, czy mają być jakieś wyjątki”. – Jeżeli są utajniane niektóre oświadczenia majątkowe, no to dzieje się to w granicach i na podstawie prawa – wyjaśniał polityk.

Pęk zwrócił uwagę na to, ile jest „agresji, hejtu i brutalności” w stosunku do sędzi Trybunału Konstytucyjnego czy prezes Julii Przyłębskiej. Wicemarszałek Senatu komentując wpisy Pawłowicz stwierdził, że „taki ma styl”. – Został jej pewien temperament polityczny. Nie będę tego komentował. To idzie na jej rachunek. Jej tweety nie są tweettami, które miałyby charakter gróźb, spełniały znamiona czynów zabronionych – przekonywał.

Utajnienie oświadczeń majątkowych przez Krystynę Pawłowicz. Marek Pęk komentuje

Polityk Prawa i Sprawiedliwości kontynuował w kontekście utajnienia oświadczenia majątkowego, że widocznie jego była partyjna koleżanka „czegoś się obawia”. Według Pęka powodem może być to, że „są przedmiotem tak szalenie agresywnej i brutalnej krytyki”. To ma sprawiać, że chcą „skorzystać z pewnych uprawnień”. – Utajnienie oświadczenia majątkowego nie oznacza, że nie jest ono na bardzo różne sposoby badane bardzo skrupulatnie przez różne służby – wyjaśnił.

Do jednego z wątków rozmowy odniosła się sama zainteresowana. „Pani redaktor ma wyraźnie jakiś kompleks mnie dotyczący. Widzę, że bez poszczucia na mnie w porannych gawędach dzień pracy pani redaktor jest ‘nielegalny’. Ja pani przecież nie obgaduję i na panią nie szczuję. To o co pani chodzi?” – skomentowała w mediach społecznościowych Pawłowicz.

