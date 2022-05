Jarosław Kaczyński przemeblowuje Prawo i Sprawiedliwość. Zmiany uderzą we wpływowych polityków

Władze PiS chcą zmienić strukturę partii. Po ubiegłotygodniowych posiedzeniu kierownictwa partii wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zapowiedział, że „zostały rekomendowane pewne decyzje dotyczące partii, funkcjonowania partii, które w przyszłym tygodniu zostaną przedstawione Komitetowi Politycznemu”. Z nieoficjalnych informacji wynika, że gremium zbierze się w piątek po południu.

Rewolucja w PiS. 100 okręgów zamiast 41

Obecnie partia podzielona jest na 41 okręgów, co odpowiada okręgom wyborczym do Sejmu. W przyszłości ma być ich 100 i mają odzwierciedlać mapę wyborczą do Senatu. Zmiany zostały zapowiedziane już w lipcu ubiegłego roku podczas kongresu PiS. Jednak, jak pisały we „Wprost” Joanna Miziolek i Eliza Olczyk, wtedy zablokowali je baronowie, których pozycja zostałaby mocno ograniczona. Marek Suski twierdził wówczas publicznie, że propozycję mogą zakwestionować prawnicy. - Powiedzieli, że istnieje groźba, iż ten statut nie byłby zarejestrowany przez sąd. To obawa po prostu wynikająca z tego, że niekoniecznie sądy nas kochają i lepiej jest jednak w programie pilotażowym sprawdzić, jak to będzie funkcjonować, i ewentualnie, jak będzie trzeba, takie zmiany można wprowadzić – mówił w TVP Info.

Rządowi politycy stracą funkcje partyjne

Co więcej, teraz szefowie okręgów mają mieć zakaz łączenia funkcji partyjnych z ministerialnymi. Na Nowogrodzkiej panuje przekonanie, że ogrom obowiązków w Warszawie uniemożliwia sprawną pracę w terenie. Oznacza to, że partyjne stanowiska straciłoby 11 członków rządu.

Z posadą musiałby pożegnać się między innymi szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, który szefuje okręgowi wałbrzyskiemu (nr 2). Funkcje w strukturze partii straciliby też: szef MSWiA Mariusz Kamiński, który stoi na czele dwóch okręgów warszawskich (nr 19 - Warszawa I oraz nr 20 -Warszawa II), wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, pełniący funkcję szefa okręgu chełmskiego (nr 7), a także minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, nadzorujący okręg krakowski (nr 13). Sekretarzem stanu w Kancelarii Premiera i pełnomocnikiem rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą jest też Jan Dziedziczak, szef okręgu kaliskiego (nr 36).

Z kolei funkcje wiceministerialne i stanowiska szefów regionów łączy obecnie sześć osób. W tym gronie są: wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker (okręg nr 40 Koszalin), wiceminister infrastruktury oraz wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała (okręg nr 25 Gdańsk), wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski (okręg nr 24 Białystok), wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk (okręg nr 39 Poznań), wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Szymon Giżyński (okręg nr 28 Częstochowa) i wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed (okręg nr 27 Bielsko-Biała).

Zadowolenie z takiego obrotu sprawy wyraził na antenie Radia Gdańsk wiceminister Horała. – Oceniam te zmiany bardzo dobrze - powiedział polityk, który ma stanowiska w dwóch resortach i jest też pełnomocnikiem rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. - Przynajmniej jedna z pięciu funkcji, które pełnie mi odejdzie. Bardzo bym się z tego cieszył. (…) Jest to pomysł na zdynamizowanie struktury działań partii. Czas COVID-19, gdy nie można się było spotykać, spowodował zamarcie aktywności. Wchodzimy w okres przedwyborczy. Ważne, by struktury się zdynamizowały i nowi ludzie, głodni sukcesu, mieli pole do popisu – powiedział Horała.

Znani posłowie będą mieć mniejsze wpływy

Zmiany dotkną też wpływowych polityków, którzy nie pełnią funkcji rządowych. Na czele regionów stoją teraz chociażby marszałek Sejmu Elżbieta Witek (okręg nr 1 - Legnica), były marszałek Sejmu Marek Kuchciński (okręg nr 22 – Krosno), Antoni Macierewicz (okręg nr 10 – Piotrków Trybunalski), Marek Suski (okręg nr 17 – Radom), Bolesław Piecha (okręg nr 30 – Rybnik), Mirosława Stachowiak-Różecka (okręg nr 3 – Wrocław), Violetta Porowska (okręg nr 21 – Opole), szef sejmowej komisji sprawiedliwości Marek Ast (okręg nr 8 – Zielona Góra), czy szef sejmowej komisji zdrowia Tomasz Latos (okręg nr 4 – Bydgoszcz). Wśród szefów okręgów są też samorządowcy jak marszałek podkarpacki Władysław Ortyl (okręg nr 23 - Rzeszów) czy marszałek łódzki Grzegorz Schreiber (okręg nr 11 – Sieradz).

Wszyscy oni będą oni musieli podzielić się swoim dotychczasowym terenem z innymi, co może generować konflikty. Z drugiej strony więcej stanowisk to okazja do wybicia się lokalnych działaczy, niezaangażowanych do tej pory w politykę krajową.

Kolejny etap zmian

Pierwszych zmian w zarządzaniu PiS dokonano już na początku tego roku. 1 lutego pracę zaczęło 16 sekretarzy wojewódzkich partii. Są oni zatrudnieni w biurze krajowym i podlegają sekretarzowi generalnemu Krzysztof Sobolewski. Sekretarze wojewódzcy pełnią funkcję techniczną – zajmują się nadzorem nad strukturami i koordynacją działań zleconych przez centralę partii.

