Zdrada na Eurowizji, flaga, która przeszkadza i przybysze ze stref przemocy. Kto szczuje na Ukrainę?

„Wczoraj podszedłem do wrzeszczących Ukraińców niosących flagę Ukrainy i przypomniałem im, że są w Polsce i tu obowiązuje flaga biało-czerwona i polski język. Przyjęli napomnienie i uspokoili się. Ot takie zdarzenie... o Polskę – zwłaszcza teraz – trzeba dbać” – napisał 11 maja na Twitterze Witold Gadowski.

Popularny w przeszłości dziennikarz i publicysta, dziś raczej nadający z alternatywnych pozycji internetowy komentator, dobrze wyczuł raczkującą zmianę nastrojów. Takich jak on jest więcej. I więcej niż jeszcze kilka tygodni temu jest tych, do których podobny przekaz trafia. Bycie w kontrze do Ukrainy i Ukraińców zaczyna być coraz bardziej nęcące dla skrajnych środowisk. Bardzo często tych, które jeszcze w ub. roku przekonywały, że zaszczepienie się na COVID-19 to poddanie się diabolicznemu planowi zniewolenia ludzkości.

– Ostatni komentarz Witolda Gadowskiego odbił się mocno krytycznym echem na Twitterze. Widać, że jesteśmy bardzo wyczuleni na podsycanie nastrojów antyuchodźczych, działaniom wymierzonym przeciwko Ukraińcom. Uważamy, że to nie wypada – mówi w rozmowie z „Wprost” dr hab. Olgierd Annusewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.

Morderstwo na Nowym Świecie

Wpis Gadowskiego rzeczywiście spotkał się ze sporą krytyką, ale temperatura dyskusji nie zbliżyła się nawet do tego, co działo się po komentarzu prezesa Ordo Iuris po zabójstwie mężczyzny w centrum Warszawy. „Zabójstwo na Nowym Świecie. No to weszliśmy do Europy. Teraz: albo polityka zero tolerancji i zero politycznej poprawności albo równia pochyła ku „no-go zones” i tolerowanej przemocy. Jesteśmy w Ordo Iuris gotowi udzielić pomocy prawnej rodzinie ofiary. To ważny precedens” – taki wpis opublikował Jerzy Kwaśniewski 12 maja.

Był to komentarz do wydarzeń z ul. Nowy Świat w Warszawie i nagrania, które obiegło później sieć. Na filmie widać brutalną bójkę młodych mężczyzn w centrum stolicy, a w tle wygłaszany – prawdopodobnie przez nagrywającego – komentarz do wydarzeń w języku ukraińskim. Bójka zakończyła się tragicznie – młody mężczyzna z Polski, wielokrotnie raniony ostrym narzędziem, zmarł niedługo później. Na podstawie języka używanego przez świadka wydarzeń, część obserwujących wysnuła absurdalny wniosek, że napastnikami byli Ukraińcy i na kilkadziesiąt godzin w internecie zawrzało.