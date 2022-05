Dobre wieści dla partii Kaczyńskiego i Tuska, Lewica traci najwięcej. Nowy sondaż

Według sondażu Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl największym poparciem niezmiennie cieszy się Zjednoczona Prawica. Prawo i Sprawiedliwość wraz z Solidarną Polską i małymi koalicjantami popiera 38 proc. respondentów. W porównaniu do poprzedniego badania z początku maja notowania obozu rządzącego wzrosły o 2 pkt proc.

Sondaż. Niewielkie wzrosty poparcia PiS i KO

Na drugim miejscu plasuje się Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni i |inicjatywa Polska), na którą chęć głosowania deklaruje 28 proc. badanych. Największa siła opozycyjna w parlamencie zaliczyła wzrost poparcia o 1 pkt proc. Sondażowe podium zamyka Polska 2050 z wynikiem 11 proc. Na partię Szymona Hołowni chce zagłosować o 1 pkt proc. respondentów mniej niż w poprzednim badaniu.

Najwięcej traci Lewica

Do Sejmu dostałaby się jeszcze Konfederacja z poparciem na poziomie 9 proc. (wzrost o 1 pkt proc.) i Lewica, którą popiera 7 proc. uczestników badania. Ugrupowanie to straciło najwięcej – bo 2 pkt proc. – spośród wszystkich w porównaniu do wcześniejszego sondażu.

Poniżej progu wyborczego plasuje się Polskie Stronnictwo Ludowe, popierane przez 3 proc. respondentów (spadek o 1 pkt proc.) i Kukiz'15 z niezmiennym poparciem na poziomie 2 proc. W sondażu ujęto też Porozumienie Jarosława Gowina z zerowym poparciem (poprzednio 1 proc.).

Co z deklarowaną frekwencją?

Chęć udziału w wyborach deklaruje 61 proc. respondentów – o 7 pkt proc. więcej niż poprzednio. Z kolei w głosowaniu nie zamierza wciąć udziału 29 proc. badanych, a 10 proc. wskazało na odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 13-16 maja na próbie 1053 Polaków metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview).

