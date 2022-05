Szwecja i Finlandia na drodze do NATO. Oba kraje mają „silne wsparcie” Joe Bidena

W środę 18 maja Szwecja i Finlandia oficjalnie złożyły wnioski o akcesję do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dążenie obu krajów do członkostwa w NATO to efekt rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która wywołała obawy o bezpieczeństwo w całym regionie.

Joe Biden wspiera aspiracje Szwecji i Finlandii

W czwartek prezydent USA Joe Biden przyjął w Białym Domu fińskiego prezydenta Sauli Niinistö i szefową szwedzkiego rządu Magdalenę Andersson. – Dzisiaj z dumą witam i oferuję silne wsparcie Stanów Zjednoczonych dla wniosków dwóch wielkich demokracji i dwóch bliskich, wysoce zdolnych partnerów, o dołączenie do najsilniejszego, najpotężniejszego sojuszu obronnego w historii świata – powiedział Biden, stojąc u boku przywódców Szwecji i Finlandii. Amerykański prezydent podkreślił, że „konkluzja jest prosta i jasna” – „Finlandia i Szwecja wzmacniają NATO. Nie tylko ze względu na swoje możliwości, ale także ze względu na silne, silne demokracje”.

Wcześniej doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan nazwał wnioski Szwecji i Finlandii „momentem przełomowym w europejskim bezpieczeństwie”. – Dwa narody o długiej tradycji neutralności dołączą do najpotężniejszego sojuszu obronnego na świecie i przyniosą ze sobą silne zdolności i udokumentowane osiągnięcia jako partnerzy w dziedzinie bezpieczeństwa – wskazał.

Turcja sprzeciwia się akcesji

Zgodę na przystąpienie obu krajów do NATO muszą jednogłośnie wyrazić wszystkie 30 państwa członkowskie. Ruch ten spotkał się z oporem Turcji, która należy do Sojuszu. Amerykańscy politycy wyrażają jednak optymistycznie nadzieję, że Stambuł rozwieje swoje obawy. Akcesji sprzeciwia się także Rosja. Prezydent Władimir Putin powiedział w poniedziałek, że wejście Finlandii i Szwecji do NATO nie stworzy zagrożenia dla jego kraju, ale „rozbudowa infrastruktury wojskowej na tym terytorium z pewnością wywoła naszą reakcję”.

