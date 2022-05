Mateusz Morawiecki odpowiada na słowa Donalda Tuska. „To nie premier z PiS spotykał się ze zbrodniarzem”

Donald Tusk był 18 maja z wizytą w miejscowości Lipie Góry w województwie lubuskim, gdzie rozmawiał z rolnikami. Na konferencji prasowej były premier podzielił się „uderzającą informacją z ostatnich godzin”, która pochodziła z Głównego Urzędu Statystycznego. GUS to instytut podległy premierowi.

– Import rosyjskich produktów do Polski wzrósł w porównaniu między styczniem a marcem o prawie 5 miliardów złotych, Polska kupiła od Rosji towarów za 12 mld zł. Każdego miesiąca od momentu, kiedy wybuchła wojna, od pierwszego dnia, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca rośnie sprzedaż rosyjskich produktów do Polski. My zwiększamy radykalnie jako państwo, jako Polska, import z Rosji. To jest rzecz naprawdę niebywała – mówił Tusk.

Mateusz Morawiecki odpowiada na słowa Donalda Tuska

Wypowiedź lidera PO zamieszczono na oficjalnym profilu tej partii w mediach społecznościowych. W piątek na słowa Tuska zareagował Mateusz Morawiecki. „Panie Donaldzie Tusku, dość kłamstw. Pana rząd chciał importu gazu z Rosji do 2037 roku. To nie premier z PiS spotykał się ze zbrodniarzem. Prośba, aby pan nie przeszkadzał w budowaniu silnej i suwerennej Polski” – napisał szef rządu.

Do krytyki przewodniczącego Platformy Obywatelskiej dołączył także Janusz Kowalski. „I ponadto Donald Tusk chciał za de facto za darmo przesyłać przez terytorium Polski Jamałem gaz do Niemiec aż do 2045 r. w ramach kontraktu przesyłowego EuRoPol Gaz – Gazprom!” – podkreślił polityk Solidarnej Polski.

