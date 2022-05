Zbigniew Ziobro dementuje „dezinformację rzecznika rządu”. Będzie domagał się wyjaśnień od Mateusza Morawieckiego

Zbigniew Ziobro w radiowej Trójce odniósł się do zmian w prezydenckim projekcie ustawy o SN. Przyznał, że „to nie jest najszczęśliwszy moment z perspektywy Solidarnej Polski”. Dodał, że bez poprawek jego ugrupowanie by nie poparło projektu Andrzeja Dudy ws. Sądu Najwyższego, a zmiany są „fundamentalne”. – Przede wszystkim eliminują te zagrożenia, które oznaczałyby załamanie i katastrofę w sądownictwie i nie mogliśmy się na to zgodzić i brać za to odpowiedzialności – mówił.

Projekt Andrzeja Dudy o Sądzie Najwyższym. Zbigniew Ziobro o szantażu UE

– Cała sprawa zmiany, którą prezydent uzasadnia uregulowaniem relacji z UE, jest rezultatem tego, że Unia Europejska stosuje szantaż wobec Polski, a Mateusz Morawiecki mimo apeli Solidarnej Polski dał się przekonać i zwieść Angeli Merkel oraz Ursuli von der Leyen i zgodził się na mechanizm warunkowości i Fundusz Odbudowy bez bezpieczników – kontynuował minister sprawiedliwości. Tłumaczył, że Polska nie dostaje pieniędzy z powodów politycznych.

Ziobro odniósł się również do głosów, że KE warunkuje wypłatę środków z KPO od projektu Dudy. Lider Solidarnej Polski podkreślił, że to nie jest prawda. Po sugestii, że powiedział to Piotr Mueller, Ziobro zdementował te doniesienia. – Dziwi mnie dezinformacja ze strony rzecznika rządu i niektórych przedstawicieli rządu od dłuższego czasu – podkreślił polityk.

Lider Solidarnej Polski uderza w Mateusza Morawieckiego

Minister sprawiedliwości tłumaczył, że wszystko zależy od realizacji kamieni milowych, które są już wynegocjowane od dłuższego czasu, ale nie ma formalnego potwierdzenia ze strony Polski. Ziobro zapewnił, że będzie rozmawiał z Morawieckim na temat zwłoki. W kontekście propozycji Dudy polityk Solidarnej Polski stwierdził, że projekt prezydenta „pogorszy sytuację w polskim sądownictwie i będzie pogłębiał upolitycznienie sądownictwa, ale zostanie poparty na zasadzie zła koniecznego”.

W kontekście relacji z premierem Ziobro zaznaczył, że „nie można zaklinać rzeczywistości”. Ujawnił, że „są różnice zdań co do spraw fundamentalnych”. Minister sprawiedliwości jako przykład podał relacje z UE, gdzie Morawiecki jest „bardziej otwarty i ufny”.

