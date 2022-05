Kowalski zaatakował Kosiniaka-Kamysza. „Po której szanowny Władysławie stoisz stronie?”

Pod koniec ubiegłego tygodnia rzecznik rządu Piotr Mueller poinformował w ciągu najbliższych kilku – kilkunastu dni powinno dojść do formalnego zaakceptowania Krajowego Planu Odbudowy (KPO) przez Komisje Europejską. Rzecznik rządu podkreślił, że Polska i KE doszły do porozumienia w sprawie omawianych w negocjacjach kamieni milowych. Na razie jednak nie ma oficjalnej akceptacji dla polskiego KPO ze strony UE.

Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że „prezydencki projekt zmian w Sądzie Najwyższym pozwoliła na kompromis w obozie władzy, jednak nie gwarantuje kompromisu pomiędzy Polską a Unią Europejską”. „Zamiast realizacji kamieni milowych, rządzący mają kamień u szyi w postaci Solidarnej Polski. Kamień, który blokuje środki europejskie i rozwój polskiej gospodarki” - napisał lider PSL na swoim profilu na Twitterze. Polityk nieprzypadkowo wspomniał o partii Zbigniewa Ziobry - to właśnie ta formacja sprzeciwia się zmianom w wymiarze sprawiedliwości i nie chce się zgodzić na warunki stawiane przez Brukselę.

Wywołany do tablicy poczuł się Janusz Kowalski, polityk Solidarnej Polski. „Po której szanowny Władysławie stoisz stronie? Po stronie Polski czy eurokratów-szantażystów?” - pytał poseł zwracając się do Władysława Kosiniaka-Kamysza. „Bo wypowiadasz się jakbyś był pasem transmisyjnym Brukseli i Brukselczyków” - stwierdził zachęcając szefa PSL do „bycia lojalnym wobec Polski”.

W dyskusji wziął też udział rzecznik prasowy PSL. Miłosz Motyka przypomniał, że „na powiązanie wypłaty środków europejskich z praworządnością zgodził się premier Mateusz Morawiecki”.

