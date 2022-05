Arłukowicz widzi „chęć porozumienia z Putinem”. Niemiecki polityk oponuje

– Widzę ze strony przywódców zachodnich krajów unijnych „zachowania, które mogą pokazywać chęć szukania porozumienia z Władimirem Putinem” – powiedział europoseł PO pytany o to, czy Unia Europejska podzieliła się na Wschód i Zachód w podejściu do wojny na Ukrainie. Inaczej widzi to niemiecki europoseł Jan-Christoph Oetjen.

W programie „Studio Europa" europosłowie Bartosz Arłukowicz i Jan-Christoph Oetjen rozmawiali o podejściu europejskich przywódców do rosyjskiej inwazji na Ukrainie. Odnieśli się również do ostatnich rozmów telefonicznych przywódców zachodnich krajów z Władimirem Putinem. – Z dystansem obserwuję wypowiedzi niektórych przywódców, którzy szukają linii porozumienia z Putinem. Z nim nie ma, o czym rozmawiać. To najeźdźca – powiedział Bartosz Arłukowicz. Dodał, że opowiada się za twardym kursem wobec Rosji, a krajpowinien być izolowany, „dopóki nie wprowadzi normalnych warunków demokratycznych i systemu państwa prawa”. Polityk był też pytany o to, czy Zachód nie zaczyna dogadywać się z rosyjskim prezydentem: – Określę to tak: mam nadzieję, że mam mylne wrażenie, że tak jest – odparł. Niemiecki europoseł: Tylko Węgry zachowują się wobec wojny na Ukrainie inaczej Europoseł Jan-Christoph Oetjen z niemieckiej Wolnej Partii Demokratycznej był pytany o to, czy Unia Europejska znów podzieliła się na Wschód i Zachód, jeśli chodzi o podejście do Rosji. – Nie mam takiego wrażenia – odpowiedział. – Widzimy wspólną wolę i wspólną drogę w Unii Europejskiej. Tak naprawdę jest jedno państwo członkowskie, które się z tym nie zgadza i to nie są ani Niemcy, ani Francja, ani Włochy. Tylko Węgry. To jest jedyny kraj, który zachowuje się inaczej niż pozostała społeczność – mówił. Oetjen był też pytany, czy jako polityk partii koalicyjnej zgadza się z kierunkiem przyjętym przez kanclerza Scholza w rozmowach z Putinem. Europoseł zapewnił, że rząd niemiecki pracuje wspólnie, ale przyznał, że w niektórych tematach ujawniają się różnice między partiami. – To żadna tajemnica, że zarówno moja partia FDP, jak i Zieloni, byliśmy za szybką dostawą broni na Ukrainę – zapewnił. Czytaj też:

