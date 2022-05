Hołownia spotka się z Macronem i szefem RE. „Kto nie siedzi przy stole, ten kończy w karcie dań”

Spotkanie młodych „Europa na Pokolenia” zostało zorganizowane przez Polskę2050 w Warszawie. – Nie ma lepszej publiki do mowy o Europie niż młodzież. To ogromne wyzwanie. Wy przecież jesteście w Unii całe życie. Wy do Unii nie dołączyliście. Wy się w niej urodziliście. Ale nie chcę teraz „dziaderzyć" o zamkniętych granicach i braku Erasmusa. Chcę Wam powiedzieć o tym jak Europa może być lepszym miejscem do życia – zaczął swoje wystąpienie Szymon Hołownia.

Hołownia o roli Polski w UE

– Polska powinna swoją politykę w Unii budować tak, aby ludzie tacy, jak wy czuli, że jesteście w Europie nie petentami, a gospodarzami, że wspólnota daje wam możliwości rozwojowe. Przede wszystkim zaś, że zwiększa wasze bezpieczeństwo w każdym wymiarze: gospodarczym, energetycznym, politycznym ale też wojskowym – tłumaczył polityk.

Szef Polski2050 i wskazał sześć punktów, które nasz kraj powinien zrealizować, by móc dyktować warunki w UE. Były kandydat na prezydenta wymienił m.in. przyjęcie wspólnej waluty euro, pełne poparcie dla członkostwa Ukrainy w UE czy też jasne opowiedzenie się po stronie Zachodu w konfrontacji z Rosją.

Szymon Hołownia spotka się z Emmanuelem Macronem

Przy okazji spotkania z młodzieżą Szymon Hołownia zapowiedział, że wraz z Michałem Kobosko, przy współudziale Róży Thun, rozpocznie serię spotkań z europejskimi partnerami. – We wtorek 24 maja jedziemy do Rzymu, spotkać się z byłym premierem Matteo Renzim. W czerwcu spotkamy się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem – wyliczał szef Polski2050.

Polityk przekazał, że zwieńczeniem tych podróży będzie jesienne wydarzenie w Warszawie, na którym mają się pojawić najwybitniejsi przedstawiciele europejskiej polityki, liderzy polityczni, premierzy, prezydenci i liderzy partii należących do Renew Europe. Szymon Hołownia nie podał jednak żadnych nazwisk polityków, którzy mają się pojawić w stolicy Polski.

