Spór Bosaka z Foglem. „Rola Polski jest niemalże ewangelizacyjna”

Agencja Reutera twierdzi, że Niemcy i Włochy mają zamiar płacić Rosji na zasadach narzuconych przez Władimira Putina. Oba kraje założą konta w Gazprombanku. Chodzi o dwa rachunki. Jeden z nich, to konto w euro, a drugie w rublach.

Doniesienia na temat Niemiec i Włoch komentowali goście Śniadania Rymanowskiego w Polsat News. – Trzeba mówić, kto w tej sprawie nie zachowuje się sprawiedliwie. Oba te kraje zachowują się w tej sprawie skandalicznie. Błąd trzeba wytykać. Bezpieczeństwo Ukrainy, to nasze bezpieczeństwo – ocenił Włodzimierz Czarzasty.

Fogiel zgadza się z Czarzastym

Z politykiem Lewicy zgodził się Radosław Fogiel. – Rola Polski i krajów bałtyckich jest niemalże ewangelizacyjna. Musimy tłumaczyć, tłuc do głowy europejskim politykom, na czym to polega i tłumaczyć, że polityka ugłaskiwania sprawiła, że Putin się odważył – tłumaczył wicerzecznik PiS dodając, że płacenie za gaz w rublach jest ewidentnym złamaniem sankcji i powinny zostać wyciągnięte konsekwencje.

Bosak krytykuje Fogla

Na te słowa zareagował Krzysztof Bosak. Poseł Konfederacji zarzucił przedstawicielowi partii rządzącej, że wprowadza w błąd opinię publiczną. – W żadnym z sześciu pakietów sankcyjnych nie ma zakazu rozliczeń za gaz z Rosją w rublach. Unia Europejska od początku zostawiła taką możliwość rozliczania finansowego – stwierdził polityk. – Proszę nie dezinformować co do faktów. Nie macie wpływu na to, co robi Unia Europejska. Nie macie żadnego kija, którym moglibyście Unię Europejską dyscyplinować. To Unia Europejska dyscyplinuje wasz rząd – komentował.

– Polskim interesem jest to, żeby Rosja wyszła z tej wojny przegrana i złamana. Polska z Ukrainą tego sama nie zapewni i dlatego musimy działać – odpowiedział Radosław Fogiel.

